San Juan se propone erradicar la epidemia del VIH para 2030

Para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido a causa de la enfermedad, el municipio de San Juan conmemoró hoy, 1º de diciembre, el Día Mundial en Respuesta del VIH, con una actividad dirigida a estudiantes y a la comunidad en el Parque Central Dr. Hernán Padilla en Santurce.

El alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, indicó que San Juan forma parte de las 500 ciudades que firmaron el acuerdo Fast-Track Cities, comprometiéndose así con la meta de erradicar la epidemia del VIH para 2030.

“Este Día de Respuesta al VIH es un paso más para crear conciencia, para promover lo que es el diagnóstico, el tratamiento y también para algo bien importante: para continuar la lucha en contra del discrimen, en contra del estigma, para elevar esa conversación que es tan necesaria en el momento histórico que nos encontramos, a 42 años después de ese primer diagnóstico de una persona con la condición de VIH”, dijo el funcionario.

Para considerar la epidemia de dicho virus como erradicada, los parámteros de la iniciativa establecen que el 95% de las personas con el VIH deben conocer su estado serológico, y que el 95% de quienes estén diagnosticadas sigan un tratamiento adecuado de manera continuada. Además, determina que el 95% de las personas en tratamiento logren suprimir la carga viral, además de que gocen de calidad de vida y vivan con cero estigma y discriminación.

Al San Juan ser una de las áreas en Estados Unidos donde más del 50% de los diagnósticos de VIH ocurrieron en 2016 y 2017, el municipio forma parte de la iniciativa federal Fin de la Epidemia del VIH: Un Plan para América (Ending the HIV Epidemic Initiative: A Plan for America) (EHE, por sus siglas en inglés).

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el 10% de los puertorriqueños con VIH desconocen su estado serológico, lo que significa que no reciben la atención médica que necesitan.

No obstante, Romero Lugo enfatizó que ya más del 90% que tiene un diagnóstico positivo de VIH ha entrado en tratamiento antirretroviral. Además, un 93 por ciento de la población general con este diagnóstico tiene la carga viral suprimida, conforme al portal web www.sanjuanponefinalvih.com

La doctora Madeline Rossy, representante de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), celebró que un 92.1% de los clientes, en Puerto Rico, del Programa Ryan White – una iniciativa federal que ayuda a personas de bajos ingresos con VIH - logró suprimir la carga viral.

Sin embargo, el primer ejecutivo municipal sostuvo que “hoy día, la conversación sobre el VIH no está a un nivel como estaba quizás hace 25 o 30 años. Hay una indiferencia, en el sentido de que esto ya no se conversa con los jóvenes. No queremos que se vuelva a entrar en lo que son conductas que no son responsables, como lo es el sexo sin protección. Nosotros estamos enfatizando en todo eso”.

En agosto de este año, el alcalde inauguró el primer laboratorio clínico municipal especializado en VIH/SIDA, el cual es uno de tres laboratorios en la isla que procesa las pruebas para detectar la enfermedad.

“San Juan logró establecer el primer laboratorio a nivel municipal. Uno de tres que tenemos en Puerto Rico para que las pruebas no tengan que salir fuera de la isla. Eso también es una combinación de una experiencia o de una enseñanza de María. Si por alguna razón no podemos llevar las muestras que se toman a Estados Unidos, al continente, eso puede provocar la interrupción de tratamiento de un paciente y eso es detrimental. Con esto, todo se hace aquí”, expresó.

Romero Lugo especificó que actualmente se están atendiendo cerca de 1,300 pacientes en el laboratorio – institución que conllevó una inversión que sobrepasa los $800,000.

Durante el evento, esta mañana, se les dio la oportunidad a tres testimonios para ofrecer mensajes en contra de los estigmas asociados a la enfermedad, y promoviendo la realización de pruebas de detección.

“El estigma es algo que puede ser internalizado y también externo. Aprovecho esta oportunidad para decir que ‘qué bueno que está el Departamento de Educación en esta actividad’. Espero que podamos seguir colaborando en el área de educación y prevención en nuestras escuelas tanto públicas como privadas, y en el sistema universitario también. No tengan miedo a hacerse la prueba”, expresó Miguel Ángel Delgado Ramos, quien fue diagnosticado con VIH hace 34 años.

Además, el municipio le otorgó premios a las tres estudiantes cuyos afiches fueron escogidos como los ganadores en el certamen Yo Me Cuido.