Mariana Nogales se lanza en paracaídas hacia la reelección

En medio del proceso criminal que enfrenta, la representante Mariana Nogales Molinelli anunció que aspirará a la reelección al escaño por acumulación que ocupa bajo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Nogales Molinelli, quien se encuentra en su primer cuatrienio como legisladora, anunció su candidatura minutos después de lanzarse en paracaídas sobre el área de Arecibo, “en un acto simbólico que busca promover la participación política y electoral de todas las personas que quieren cambiar al país de rumbo, pero temen exponerse al escrutinio público”.

“Estamos ante la fuerte posibilidad de unas elecciones históricas en el 2024, pero para ello necesitamos que la gente deje el miedo a un lado y se tire. Bien saben que yo puedo dar testimonio de lo difícil que puede ser un cargo público cuando te tienes que enfrentar a sectores con malas intenciones y mucho poder”, dijo en referencia a los cargos que le formuló la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

La representante enfrenta 24 cargos de Evasión contributiva, perjurio y falsedad ideológica. El PFEI alega que omitió información en el Informe de Ética Gubernamental sobre los puestos que ocupó en una corporación propiedad de su madre, Rita Molinelli, coacusada en el caso. Nogales Molinelli ha expresado que el caso en su contra responde a persecución política.

“...aquí estoy y aquí estaré porque, como he dicho en tantas ocasiones, no me van a detener y no han podido socavar el apoyo de la gente a la labor que estamos haciendo en la legislatura y fuera de ella. Al contrario, cada ataque desesperado comprueba que nuestra participación en el proceso político está teniendo un efecto. No podemos parar. No nos podemos amilanar. Así como me tiré yo hoy desde un avión, aun con miedo, les invito a que se tiren al ruedo, nos acompañemos en esta apuesta y seamos cada vez más”, expresó la legisladora.

Nogales Molinelli sostuvo que “este diciembre es la recta final para el proceso de candidaturas y todavía hay oportunidades en el MVC para quienes quieran adelantar la agenda urgente desde posiciones electas. También hay espacio para involucrarse en muchísimas luchas que se están dando a través del país. Hay trabajo que hacer, dentro y fuera del gobierno, para combatir los problemas que nos han traído las necropolíticas del PNPPD e impulsar la protección del ambiente, comunidades seguras y saludables, empleos bien pagos, el derecho a la vivienda y a quedarse en Puerto Rico, un desarrollo económico planificado y justo, seguridad alimentaria, y tantos otros temas en los que existen alternativas viables, pero hace falta llenar la legislatura y las asambleas municipales con gente valiente y con principios firmes que las apruebe e implemente”, afirmó.