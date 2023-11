Generación eléctrica continúa siendo la preocupación principal en la temporada de huracanes

Al reflexionar sobre el fin de la temporada de huracanes, el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reconoció el jueves, que el tema de energía eléctrica sigue siendo una preocupación.

“De cara al futuro, es importante que contemos con la generación adicional que nos está proveyendo FEMA. Que estamos hablando de si mal no recuerdo, de 350 megavatios de energía adicional que es la tenemos hasta final de marzo. Pero yo pienso que es indispensable que contemos con esa generación hasta el final de la próxima época de huracanes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia sostuvo que mantiene conversaciones con la administradora de la Agencia federal de Manejo de Emergencias, Deanne Crisswell, para convencerla de que mantenga los mega generadores en Puerto Rico.

“Nosotros nos vamos a asegurar de que eso generadores no se apaguen porque los necesitamos. Lo ideal es que FEMA extienda su misión, pero de eso no ocurrir, yo espero que eso no sea el caso, pero de eso no ocurrir, tomaremos las medidas que tengamos que tomar porque esos 350 megavatios son más que necesarios. Yo recuerdo como si fuera ayer lo que sucedió en mayo. Que llegamos a un tope en cuanto a demanda en Puerto Rico que era de como 3,100 megavatios, cuando eso no se daba hasta agosto y ahí la generación se quedó corta. Ahora no se quedaría corta con esos 350 megavatios. O sea que yo me estoy anticipando el futuro. Yo pienso que de cara a una próxima época de huracanes pues si acaso mi mayor preocupación sería el sistema eléctrico, porque yo creo que en las otras áreas las otras áreas están bien atendidas. Es una cuestión de preparación. El Negociado (de Manejo de Emergencias) hace su trabajo, los municipios ponen de su parte, nosotros vamos a estar llevando los talleres que tengamos que hacer, pero admito que en el área del sistema eléctrico es que tenemos una vulnerabilidad y por eso enseguida me enfoqué en los 350 megavatios de generación adicional que con los que contamos actualmente”, mencionó.

La temporada de huracanes comienza el primero de junio y culmina el 30 de noviembre.