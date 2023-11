Federales confirman acusación contra joven por amenazas a escuelas de Texas desde Puerto Rico

La joven de 19 años, Victoria Gabriela Rodríguez Morales fue acusada por un Gran Jurado federal el miércoles, por supuestamente realizar trece amenazas interestatales entre mayo y octubre de 2023, dirigidas a escuelas, hospitales y la ley en Uvalde, Texas.

El fiscal federal, W. Stephen Muldrow, confirmó la acusación contra la joven y expresó la intolerancia de su oficina hacia las amenazas ilegales, especialmente “aquellas dirigidas a víctimas del tiroteo masivo en Uvalde, Texas”.

“Realizar amenazas de violencia, en cualquier contexto, es un comportamiento inaceptable. Las amenazas a escuelas y otras instituciones públicas constituyen un delito federal”, dijo por su parte, Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, en declaraciones escritas.

Según la acusación, Rodríguez-Morales usó Gmail, Instagram, Facebook y Kick.com para emitir sus amenazas. Entre estas, incluyó amenazas de disparos en la escuela secundaria de Uvalde y en el colegio Texas A&M, así como de explosivos en hospitales. También amenazó con matar a Kimberly Mata-Rubio, cuya hija fue asesinada en el tiroteo de Uvalde, si ganaba las elecciones a la alcaldía.

Una de las amenazas anteriores de Rodríguez-Morales resultó en el cierre temporal de una escuela en Texas. Cada uno de los trece cargos conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. La sentencia será determinada por un juez de distrito federal tras considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.

La acusación está siendo procesada por la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Jeanette Collazo Ortiz de la División de Crímenes Violentos. La investigación está a cargo de las Divisiones de Ciber y Crímenes Violentos del FBI de San Juan, con colaboración del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Cabe destacar que una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Una joven residente de Adjuntas fue acusada por la fiscalía federal en Puerto Rico por constantes amenazas contra escuelas en la zona de Texas que recientemente vivió la masacre ocurrida en la escuela elemental Robb en Uvalde.

Según la declaración jurada del agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Kevin O. Vázquez, una joven residente de Puerto Rico identificada como Victoria Gabriela Rodríguez Morales realizó varias comunicaciones desde el año 2018 por medio de correos electrónicos en los cuales amenazaba contra la vida de estudiantes y maestros de la zona de Uvalde. El archivo del Tribunal Federal indica que el juez Marshal D. Morgan emitió una orden de arresto contra la joven de 19 años.

Anteriormente, esta había sido puesta en custodia en un centro de detención juvenil en Texas para el 2018. En el 2020 se llegó a un acuerdo para que se mudara a Adjuntas, Puerto Rico para terminar con el proceso de detención en la institución juvenil.

Sin embargo, se indica que Rodríguez Morales continuó con un patrón de amenazas en los años 2020 al 2023. En la declaración jurada del agente se indica que la joven realizó llamadas amenazantes a las autoridades en Texas y escuelas en Uvalde. En varias de las comunicaciones Rodríguez Morales hizo referencia a los actos cometidos por Salvador Ramos en mayo del 2022 quien cometió una masacre en la escuela Robb Elementary donde murieron 19 estudiantes y dos maestras.

La joven también realizó comentarios en las redes sociales donde apoyó los actos cometidos por Ramos y aseguró que vendrían más eventos similares. A través de Instagram, la cuenta identificada como @pilon_gaby escribió el 21 de mayo del 2023, en una publicación de “City of Uvalde” que las víctimas de la masacre escolar “merecían las balas” y que perseguría a las demás clases de la institución.

“Todos ustedes, hijo de puta, obtendrán lo que se merecen. Perseguiré a todos desde la clase 2022 a 2023. Todos y cada uno de ustedes morirán en el nombre de Salvador. Tengo todo un equipo de payasos esperando mi señal para comenzar el plan...Esos niños de la escuela primaria Robb merecían esas balas. Merecían morir. Aunque me alegro de que mi ex haya podido lograr algo que ambos queríamos hacer. Es encantador, pero el hecho de que va a fluir más sangre. drenarse por mis manos, me pone caliente. Estamos realmente preparados. Tengo un amigo que está en Arizona y si recibe mierda sobre mí, le disparará a su escuela secundaria. Así que no denuncien a menos que quieran que la gente muera más rápido. Disfruten la vida mientras puedan. Porque el mío se dedica a matar. todos ustedes...”, lee el comentario que se evidencia en la declaración jurada.

Del mismo modo, el 5 de junio del 2023, la misma cuenta adjudicada a Rodríguez Morales, indica que ella y Salvador Ramos planificaron la masacre ocurrida en el 2022. Además, aseguró que en el 2024 las próximas víctimas serán de la Escuela Superior de Uvalde. También se mencionó un acto similar en la universidad Texas A&M College.

“...Salvador y yo planificamos esta masacre.....La escuela secundaria Uvalde es la próxima para 2024. No puedo esperar a tener más sangre en mis manos...La nueva escuela en construcción va a ser volada por c4...(sic.)”, lee la publicación que se coloca en la declaración jurada.

Otro tipo de amenazas también fueron enviadas al Uvalde Texas City Hall a través de la cuenta de correo electrónico schoolshooter7878@gmail.com. Además de amenazas enviadas a través de un número de teléfono con el código de área 939.

En la declaración jurada, el agente concluye que existe causa probable para creer que entre abril a octubre del 2023, Rodríguez Morales, realizó amenazas a oficiales del orden público, instituciones públicas y privadas en Texas.