El PDD postulará a cuatro candidatos en cada cuerpo legislativo

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz y el Secretario General de la colectividad Gerardo “Toñito” Cruz explicaron, con el fin de fortalecer la papeleta de escaños legislativos, que postularán cuatro candidatos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, acción que irá de la mano con una campaña para promover el voto íntegro en esa papeleta.

“El Puerto Rico de hoy y la realidad política de Puerto Rico de hoy no es la misma que en los pasados 20 años, hoy existe actualmente una pluralidad electoral, una diversidad, diferente a lo que ha habido en los pasados años y es nuestro deber como partido garantizar que continuemos siendo una mayoría en la Cámara y en el Senado”, señaló Ortiz.

El presidente de la colectividad destacó que esta decisión se fundamenta en un análisis detallado de los resultados electorales pasados, principalmente los últimos 24 años, incluyendo un análisis más profundo de las elecciones del 2020.

Esta determinación busca fortalecer la presencia legislativa del PPD, ya que actualmente el partido cuenta con cuatro legisladores por acumulación, dos en la Cámara y dos en el Senado. Al nominar cuatro candidatos en cada cuerpo, el PPD aspira a asegurar que todos puedan ingresar y mantener la mayoría en ambos cuerpos, representando una ganancia de dos escaños adicionales a la actual composición.

La decisión fue el resultado de una discusión y análisis llevado a cabo por la Junta de Gobierno del PPD, incluyendo múltiples reuniones donde se presentaron datos y se abrió un espacio para la discusión.

Ortiz hizo hincapié en que esta decisión no solo aumentaría los legisladores por acumulación del partido, sino que también consolidaría la influencia del PPD en los distritos representativos y senatoriales, lo que les permitiría mantener un liderazgo firme en la asamblea legislativa.

“Con esta decisión aumentábamos los legisladores populares en ambas cámaras legislativas y eso es bien importante decirlo, porque cuando el secretario comienza la explicación, ustedes van a ver a qué específicamente me refiero. A esto le vamos a sumar, por supuesto, la fortaleza del Partido Popular en distritos representativos y distritos senatoriales, lo que nos permite y nos va a permitir asegurar con firmeza que esta decisión nos mantiene liderando la asamblea legislativa”, aseguró Ortiz.

Por su parte, Toñito Cruz, respaldó esta decisión mediante un análisis detallado de los resultados electorales pasados y actuales. Cruz enfatizó la complejidad a las elecciones por acumulación y señaló la realidad numérica que limita la capacidad de elegir un mayor número de representantes.

“La Constitución dispone que hay 11 escaños en la Cámara, 11 escaños en el Senado, queda en libertad los partidos políticos, cuántos quieren postularse. Uno pensaría de ordinario, pues los postulamos todos para ver si los ganamos, pero no ocurre así. Esto es a base de los votos que se acumulen cada precinto. Por lo tanto, si usted postula 11 la probabilidad es que no va a elegir ninguno porque diluye tanto el voto que no va a elegir ninguno”, explicó el Secretario General.

Toñito Cruz también destacó el análisis de los distritos ganados en elecciones anteriores, proyectando que podrían ganar al menos tres escaños adicionales en la Cámara. Además, hizo hincapié en la importancia de los votos íntegros y la necesidad de una campaña focalizada en esta estrategia para maximizar la representación del partido en la legislatura.

El Secretario General aseguró que estos análisis numéricos representan un mínimo basado en votos íntegros, pero dejó abierta la posibilidad de que estos números pudieran aumentar, y enfatizó que el voto íntegro será la clave para el éxito electoral del Partido Popular Democrático en las próximas elecciones.