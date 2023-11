Pierluisi confirma que extenderá estado de emergencia por violencia de género

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo hoy, miércoles, que va a extender la Orden Ejecutiva que declara un estado de emergencia por violencia de género, la cual vence en diciembre.

“Lo que pasa es que yo me inclino a extenderla, porque no quiero enviar el mensaje equivocado. El mensaje que yo quisiera enviar es que todavía tenemos un serio problema de violencia de género que atender y si yo vengo y básicamente le doy punto final a la declaración de emergencia, puede ser que el mensaje que estoy enviando es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y no, no es así”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Me veo inclinado a extenderla porque seguimos viendo casos impactantes. Un número significativo de casos de violencia de género. Así que no es como que este asunto ahora tiene menos prioridad. Tiene la misma o mayor prioridad que tuvo cuando yo declaré la emergencia en primera instancia”, añadió.

La Orden Ejecutiva 2023-020 decretó la continuación del estado de emergencia decretado en el Boletín Administrativo número OE-2021- 013 debido al alto volumen de los casos de violencia de género y ordena establecer y continuar trabajando en las medidas dirigidas a la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Genera (“PARE”). La Orden tiene vigencia desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con estadísticas del Observatorio de Equidad de Género, al momento, se han reportado 63 casos de feminicidios en lo que va de año. Estos se subdividen de la siguiente forma: 19 feminicidios íntimos relacionados a situaciones de parejas y exparejas, 31 casos que todavía están bajo investigación, cuatro casos de menores de edad, dos feminicidios a manos de familiares, un transfeminicidio, y seis casos relacionados al crimen organizado.