Gobernador defiende el derecho de Sila María Calderón de tener un auto oficial

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el miércoles que la renovación del vehículo oficial que solicitó la exgobernadora,Sila María Calderón Serra, es parte de su derecho ratificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Ese tipo de apoyo está disponible para todos los exgobernadores y exgobernadoras. Como vi reseñado en los medios, estamos hablando de que la exgobernadora está utilizando el mismo vehículo ya por nueve años y que tiene, según ella misma ha indicado, fácilmente más de 100 mil millas o hasta cientos de miles de millas, creo que indicó. Si ese es el caso, pues, está más que justificado el cambio del vehículo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Los gastos aquí no son significativos cuando miramos el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Meramente hablando del Fondo General, estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de dólares. O sea, no son gastos significativos ara exgobernadores. Algunos tienen servicios de escoltas, otros no. Y esto ya ha sido avalado por los tribunales. Así que no tiene impacto. Esto no tiene un impacto fiscal significativo. Lo importante es que se respete a los exgobernadores y exgobernadoras. Y es un apoyo, otra vez, limitado”, añadió.

La Junta de Control Fiscal (JCF) no autorizó la compra del vehículo, por un problema procesal por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Los beneficios de carro y/o escolta a los exgobernadores fue declarado un derecho adquirido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un caso que llevaron los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló cuando el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vila decidió que las iba a eliminar en el año 2009.