Denuncian que el DRNA es responsable por impunidad en reservas costeras

La portavoz de la organización ambiental Sierra Club, Adriana González, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que la actividad navideña celebrada el pasado viernes en La Parguera en Lajas se llevó a cabo por la inacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y que este no es un caso aislado.

La secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, informó el sábado que el jueves denegó el permiso para el evento “Parada de Navidad en Botes” porque no cumplía con los parámetros legales y ambientales necesarios, sin embargo, la actividad se llevó a acabo.

“Recursos Naturales es como el gran ausente en estos espacios porque vemos que, aunque deniegan un permiso, sea hacen las prácticas y eso se ve constantemente en esa área de que la gente hace usos indebidos y, de hecho, lo vemos en otras áreas de reservas naturales que se supone que sean espacios donde Recursos Naturales tenga inherencia, tenga ejecución de unos permisos y una administración y vemos constantemente que ellos fallan en llevar esos permisos a su cabalidad”, sentenció González.

“La gente entonces hace una usos indebidos en estos espacios, a veces porque no reconocen que es una reserva natural, pero a veces sí lo conocen y simplemente saben que hay una impunidad de parte de que Recursos Naturales, que no está mandando a los vigilantes, no está haciendo verdad esa ejecución de su deber ministerial”, agregó.

La titular del DRNA también confirmó el sábado que iniciará una investigación sobre el evento, no obstante, dijo que no emitiría comentarios “a la ligera en cuanto a si hubo o no violaciones de ley”.

“En caso de que identifiquemos violaciones, al igual que hemos hecho en innumerables ocasiones, procederemos con las sanciones que apliquen. Sin embargo, reiteramos, no sería responsable emitir alguna conclusión solo a base de publicaciones en redes sociales o denuncias que no hayan sido investigadas apropiadamente”, comentó la funcionaria mediante declaraciones escritas sobre los videos y fotos difundidos en redes sociales que evidenciaron que la actividad se realizó pese a su negativa.

Por su parte, González puntualizó que le “gustaría creer” que la agencia tomará acción contra las personas que llevaron a cabo el encendido navideño, pero que no confía en que cumplan con su deber ministerial.

“Nosotros quisiéramos confiar en que la agencia va a hacer su trabajo, pero hemos visto en los últimos años que continúan no solo no llevando a cabo su deber ministerial de ejecutar estos permisos, pero que ocurren decisiones sin que la comunidad esté involucrada. De hecho, vimos aquí en La Parguera un ejemplo de cómo una comunidad activa fueron los que dejaron saber que estaba ocurriendo esta situación”, afirmó.

Según explicó la portavoz de Sierra Club, este tipo de actividad afectan los microorganismos conocidos como dinoflagelado, que brindan la bioluminiscencia a la reserva natural. En La Parguera, hay dos bahías costaneras donde se puede apreciar el fenómeno natural que pocas veces ocurren en estas zonas, la Bahía Fosforescente y la Bahía Monsio José.

“Específicamente con estas casas y botes vemos una contaminación primero que nada lumínica, vemos una contaminación del ruido y vemos una contaminación por las vibraciones y las distintas cosas que traen estos botes, que no son cónsonas con lo que deben ser unas prácticas en una reserva natural”, sostuvo.

González sugirió al DRNA que el plan de acción que debe tomar en La Parguera es una planificación costera teniendo en mente la crisis climática, realizar una planeación comunitaria para integrar a la población en la protección de las costas y promover el turismo sostenible.

“Ahí (en La Parguera) tenemos una reserva natural, donde hay un plan de manejo, donde hay unas estructuras administrativas que se supone que aseguren que se maneje el área de una medida adecuada, que se haga en los límites aceptables para el uso, que sepamos cuánta gente pueda utilizar ese espacio, que esto sea público y que se delimiten esos límites aceptables en el uso del espacio natural, ya que es una reserva”, añadió.