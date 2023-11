Pierluisi le da la bienvenida a Jesús Manuel Ortiz a la contienda por la gobernación

El actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, reaccionó en la tarde del lunes a la oficialización de la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) de Jesús Manuel Ortiz en los comicios electorales de 2024.

“Le doy la bienvenida al ruedo. El año que viene será año de campaña y ya se está definiendo la contienda”, dijo Pierluisi Urrutia, quien espera revalidar como primer mandatario del país, aunque primero deberá enfrentarse a una contienda primarista en el Partido Nuevo Progresista (PNP) con su actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón.

Según Pierluisi Urrutia, lo importante en la campaña será que todos los candidatos comuniquen sus ideas para beneficio de los electores.

Ortiz González confirmó esta mañana en un mensaje publicado en redes sociales que buscará la candidatura para la gobernación por su partido en las elecciones de noviembre de 2024.

“Hoy le ofrezco al país mi experiencia de vida, mi sensibilidad, mi juventud y mi fuerza para convertirme en el próximo Gobernador de todos y todas los que vivimos en esta Isla”, sostuvo el también presidente del PPD.

“Hoy doy un paso al frente por mi país, convencido de que quienes gobiernan llegaron al poder haciéndole promesas al pueblo a sabiendas de que no las iban a cumplir. Mientras eso sucede las consecuencias más graves las sufre la gente. Fondos de recuperación que no se usan efectivamente, angustia por la espera de meses por una cita médica, la batalla diaria con un sistema eléctrico en ruinas, falta de oportunidades de empleo, el deterioro de servicios esenciales y tantos otros problemas. Quienes gobiernan no entienden la urgencia de atender estos problemas porque nunca los han vivido. No vengo a hacer promesas, vengo a hacer un compromiso de honestidad, un compromiso de trabajar duro para un mejor país y de nunca olvidar de dónde vengo”, añadió.

La radicación de su candidatura se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2023 en el Centro de Convenciones Ernesto Ramos Antonini en Barceloneta.

El PNP no será el único partido que tendrá a una primaria. En el PPD, Ortiz González tendrá una contienda con el senador, Juan Zaragoza. Mientras, en Proyecto Dignidad (PD) el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y la licenciada, Ada Norah Henríquez, buscarán convertirse en el candidato a la gobernación por la colectividad.