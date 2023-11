El papa Francisco revela que padece de una enfermedad pulmonar

El papa Francisco reveló durante el día de hoy domingo, que padece una inflamación pulmonar, pero irá esta semana a Dubái para ofrecer un discurso en la conferencia climática de Naciones Unidas.

Francisco no hizo su aparición semanal del domingo desde una ventana con vistas a la plaza de San Pedro, al día siguiente de que la Santa Sede dijera que el pontífice sufría un caso leve de gripe. En lugar de eso, la bendición tradicional del mediodía fue televisada en vivo desde la capilla del hotel Vaticano donde vive Francisco.

“Queridos hermanos y hermanas, ¡buen domingo!. Hoy no puedo asomarme a la ventana porque tengo este problema de inflamación en los pulmones”, dijo Francisco. El pontífice, que cumple 87 años el 17 de diciembre, añadió que un sacerdote sentado a su lado leería por él sus reflexiones del día.

En esos comentarios, Francisco indicó que viajará a Emiratos Árabes Unidos para la conferencia climática COP28 y que dará su discurso a los participantes el sábado, como estaba previsto.

“Además de la guerra, nuestro mundo está amenazado por otro gran peligro, el cambio climático, que pone en riesgo la vida en la Tierra, especialmente la de las generaciones futuras”, fueron las palabras del pontífice leídas por el sacerdote.

“Agradezco a todos los que acompañarán este viaje con la oración y el compromiso de tomar a pecho la salvaguardia de la casa común”, añadió usando el término que utiliza para la Tierra.

En el video se veía que el papa tenía un vendaje en la mano derecha y lo que parecía una cánula. El Vaticano no respondió a una consulta de The Associated Press sobre si Francisco estaba recibiendo tratamiento por vía intravenosa o cualquier otro tratamiento.

En un primer momento no se aclaró la discrepancia entre los comentarios del papa de que tenía inflamación pulmonar y el comunicado de un día antes del Vaticano sobre que Francisco se había sometido a una tomografía computarizada en un hospital de Roma “para excluir el riesgo de complicaciones pulmonares” y que la prueba salió negativa.

Hace unos meses, el papa fue hospitalizado durante tres días por lo que él describió después como neumonía, y que el Vaticano calificó de bronquitis que requería tratamiento con antibióticos intravenosos.

Este fin de semana se han registrado fuertes vientos y un frío inusual para el final del otoño en Roma.

La voz del pontífice bajó y, en ocasiones, parecía casi perder el aliento durante su breve introducción en la que explicó por qué no se presentaría en la ventana y al final cuando agregó su solicitud común de “no olviden rezar por mí”.

extremas.