Continúa controversia por la presidencia de la CEE entre el PPD y el PNP

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, exhortó al gobernador Pedro Pierluisi a cumplir con la Ley y el Código Electoral tras aún no haber una persona confirmada para el puesto vacante a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Las expresiones de Ortiz González se dan luego que el primer ejecutivo dijo que el PPD está “entorpeciendo” el nombramiento de un presidente para la CEE.

“El PPD no está entorpeciendo las designaciones que hace el gobernador para seleccionar un presidente(a) de la CEE. Solo queremos asegurarnos de que se cumpla con el Código Electoral que escribió el Partido Nuevo Progresista (PNP)”, expresó el líder de la pava en declaraciones escritas.

De igual manera, Ortiz González denunció que el pasado mes de agosto, Pierluisi envió a la Asamblea Legislativa los nombres de dos jueces, que habían sido descartados previamente por los Comisionados Electorales, “a sabiendas que los mismos partidos que estamos representados en los cuerpos legislativos, lo están en la Comisión”.

“El gobernador, está siendo mal asesorado por su equipo electoral. En aquella ocasión, una juez que había sido rechazada por los integrantes de la CEE, la refirió para aprobación de la Asamblea Legislativa, resultando en un revés para la nominada. Y, ahora, para mantener su conducta errática en este asunto, a sabiendas que el término para la consideración de nominados en la CEE ya venció, opta por regresar a la Comisión para pedirle a todos los partidos políticos allí representados, que nos convirtamos en cómplices de esa violación”, puntualizó.

El también representante por acumulación señaló, además, que Pierluisi Urrutia es “el único responsable de la inestabilidad en la CEE”.

“(El gobernador) tiene la obligación ministerial, de tomar este asunto en serio y enviar a un o una juez para presidente(a) de la CEE y uno(a) alterno(a) para cumplir con lo que dispone el Código Electoral” sentenció.

El miércoles, el Gobernador aseguró que el liderato de PPD es el responsable de que no se pueda nombrar en propiedad a un presidente para la CEE luego de que la comisionada electoral del partido rojo, Karla Angleró González, estableciera que no va a participar del proceso de evaluación de candidatos presentados.

“Continúan obstaculizando mis intentos de tener a alguien nombrado en propiedad en la Comisión Estatal de Elecciones (...) La ley establece sí el mecanismo de que los comisionados electorales, si todos se ponen de acuerdo, puedan designar al presidente de la CEE. La ley dispone de eso. Lo que pasa es que no quieren pasar por ese proceso. Otra vez, no los entiendo. Porque en ese proceso el comisionado electoral del Partido Popular Democrático puede representar a la colectividad. Al igual que los otros comisionados electorales. Queremos consenso. Ese es un mecanismo de consenso. Lo han rechazado. No me sorprende, porque lo que están es obstaculizando constantemente. Este asunto está en manos del tribunal y el tribunal se expresará”, dijo en aquel momento el líder del PNP a preguntas de la prensa.