Regalan comida y artículos de primera necesidad en víspera de Acción de Gracias

Río Piedras Daniela Isabel González reparte comida junto a los socios de Pasta To Go. (Suministrada)

El personal de Pasta To Go vivió hoy, víspera de Acción de Gracias, una de las mejores y más gratificantes experiencias de sus vidas.

El negocio local regaló comida, ropa, artículos de higiene y frisas a personas sin hogar que se reúnen en la Plaza Sicardó en Río Piedras.

El equipo atendió a sobre 60 personas sin hogar y con la ayuda del barbero Ismael Burgos lograron atender a una gran mayoría de esas personas. Burgos se unió al evento sin pensarlo, solo con la intención también de ayudar.

Pasta to go se unió a la Fundación One Hope Foundation, que lleva un tiempo establecida y ayuda a esta comunidad, otra en Bayamón, Trujillo Alto y otros municipios.

El presidente de la fundación, Jonathan de la Cruz, necesita ayuda económica para conseguir un lugar que pueda usar de almacén, oficina y cocina para la preparación de los alimentos que regala.

“Esta es nuestra manera de agradecer el apoyo que todos nos han dado durante este primer año de expansión. Pasta to go lleva 24 años fundado y este es el primer año que crecimos como franquicias cerradas. Estamos agradecidos a Dios, a la gente, los inversionistas y no encontramos otra manera mejor de agradecer que dar. Además, nos unimos a Jonathan lo ayudaría en algo, al menos durante esta temporada”, expresó Luis González, CEO de Pasta To Go.

Por su parte, Carlos Rodríguez, socio fundador de Pasta to go manifestó que “vine sin expectativas y cocinarle a esta comunidad a significado algo super diferente para mí, han sido mega agradecidos y uno aprende mucho sobre todo lo que tiene y no se da cuenta. Esta ha sido una experiencia de gran aprendizaje para mí. Agradezco a todo mi equipo en los restaurantes que nos ayudó a preparar la comida y al personal administrativo que hizo los bultos de higiene, la ropa y trajeron al barbero”.

González, con gran entusiasmo añadió que “Es bien emocionante cuando compartes con ellos y puedes reír de las mismas cosas. Ellos disfrutaron la comida y les encantó el sabor de la pasta. Les servimos pasta penne en salsa alfredo y pechuga de pollo”.