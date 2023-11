Continúa la llegada de extranjeros a la Fondita de Jesús

Luego que alquileres de corto plazo ofrecieran un servicio “todo incluido” a sus huéspedes, a costa de los servicios comunitarios de La Fondita de Jesús, la entidad sin fines de lucro enfrenta otro obstáculo.

Se trata de la llegada de extranjeros, mayormente estadounidenses, quienes solicitan las ayudas de la organización, una vez su estadía a corto plazo termina.

La Fondita apoya a aquellos que comprueban tener una necesidad real e inmediata de vivienda. No obstante, varios solicitantes no logran comprobar que ese sea el caso.

“Sigue pasando la otra dinámica. Muchos extranjeros están llegando y una vez se les acaba el periodo de tiempo en ese espacio, ya sea airbnb o alquiler privado; sea cual sea, llegan a la organización para buscar apoyo para que le busquemos vivienda o para recibir los otros servicios que ofrecemos”, afirmó su director, Josué Maysonet.

Sin embargo, el problema consiste en que varios llegan y luego “se desaparecen”, tras no completar el proceso de validación.

Los profesionales buscan certificar que los individuos que soliciten la ayuda, en efecto, estén en necesidad. Mientras, la entidad le ofrece un periodo de dos semanas en el cual los solicitantes pueden recibir los servicios de alimento, ducha, ropa y calzado.

“Cuando ya se está acercando esa fecha y la persona no ha buscado documentos, no es cooperador y no está activamente para validar esa información, pues ya eso es una alerta”, indicó.

Maysonet explicó que, una vez se le solicitan algunos documentos y se indaga en los casos, “la persona se da cuenta y se desaparece”.

“Con eso entendemos es que la persona quería beneficiarse de las ayudas que brindamos que, lamentablemente, le quita la ayuda a la persona que realmente la necesita. También, el tiempo que el profesional le dedica a esta persona y se lo puede dedicar a otra que si tiene una necesidad de vivienda inmediata y de servicios”, manifestó.

En cuanto a las promesas de un “todo incluido” de los arrendadores, la organización sin fines de lucro recurrió a contratar un servicio de seguridad para manejar los incidentes con los extranjeros quienes reclamaban lo que sus estadías ofrecían.

Asimismo, enviaron un comunicado a todos los miembros relacionados a viviendas a corto plazo para denunciar lo sucedido.

“¿Qué las distintas agencias como el aeropuerto, Turismo y el presidente de los Airbnb hicieron? No sabemos. Pero, sabemos que enviaron el comunicado a sus respectivos miembros y eso se aguantó”, estableció.

No obstante, La Fondita nunca logró dar con algún arrendador que ofreciera los servicios comunitarios de la organización.

“Tuve que contratar personal de seguridad para manejar las peleas de los extranjeros, porque cuestionaban: “A mi me dijeron que podía comer aquí”. Inclusive, invertimos en un sistema a base de datos que provee la impresión de tarjetas y toda persona nueva que llega a la organización, pasa por el manejador de casos para que pueda tener su identificación”, sostuvo Maysonet.

Es decir, La Fondita ofrece sus servicios a las personas debidamente identificadas y que hayan pasado por el proceso de validación.

“No soy un comedor comunitario, estos fondos que recibo están destinados para trabajar ese apoyo psicosocial con el propósito de reubicarte en una vivienda, reencontrarte con tu familia o conseguirte empleo, no para que dependas de esto todo el tiempo”, puntualizó.