Restaurante en Carolina busca a padre e hijos para invitarlos a cenar tras emotiva nota

La gerencia del restaurante LongHorn Steakhouse, en Carolina, recurrió a sus plataformas de redes sociales en busca de ayuda para localizar a un padre que dejó una conmovedora nota de disculpa después de cenar con sus dos hijos.

A través de su cuenta de Facebook, el personal del establecimiento indicó que desean comunicarse con el cliente para invitarlo a una comida especial junto a su familia.

“Hoy nos dejaron esta nota. En esta semana de Acción de Gracias y siempre, agradecemos la oportunidad de servirle y, por eso, buscamos a la persona que la dejó. Si fuiste tú o conoces quién fue, envíanos un mensaje privado”, compartió el local ubicado en Plaza Escorial.

En el mensaje, el cliente se disculpó con la mesera por no poder dejar “más propina” debido a que se encuentra enfrentado problemas económicos.

“Disculpa porque no pude dejar más propina. Estoy bien apretado económicamente. Se supone que no viniera aquí, pero vine para complacer a mi hijo, que cumple años hoy. Por eso solo pude comer una sopa. Gracias”, dice la nota escrita por el cliente.

Por su parte, la empleada que los atendió, identificada como Nahomy Rodríguez, aseguró que la situación “la tocó” sentimentalmente.

“Atendí una familia de padre y dos hijos. Les brindo el menú y cuando comienzan a pedir, veo que su papá se queda callado y acepta cada plato que sus hijos pidieron. Se queda callado, casi ni lo vi hablando. Sus hijos pidieron plato principal y postre”, relató Rodríguez.

La fémina explicó que cuando se le acercó al hombre para tomar su orden, este le respondió que solo iba a consumir una sopa.

“Realmente, no me dijo nada, no susurro nada, no me comento nada. Ya cuando voy a cobrarles les pregunto si desea añadir propina y su respuesta fue ‘no, no puedo’. Dije ‘Ok, ¿todo estuvo bien?’ y el dijo ‘si, muchas gracias’”, continuó diciendo la joven.

Igualmente, Rodríguez contó que el hombre fue hasta el “front of house” y pidió un bolígrafo para redactar el conmovedor mensaje.

“Me dejo tanto en que pensar (...) Solo deseo que esta familia tenga una bonita Navidad. Este mundo solo necesita un granito de arena de cada uno para que seamos más empáticos, razonables y menos egoísta. Ojalá llegue este mensaje a donde ti y Dios te supla de la manera que verdaderamente necesitas”, finalizó.