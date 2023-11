Gobernador critica postura del PPD sobre no atender vacante en la CEE

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, insistió este miércoles que el liderato de Partido Popular Democrático (PPD) es el responsable de que no se pueda nombrar en propiedad a un presidente para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Esto luego de que la comisionada electoral del partido rojo, Karla Angleró González, estableciera que no va a participar del proceso de evaluación de candidatos presentados en una terna por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo Cruz.

“Continúan obstaculizando mis intentos de tener a alguien nombrado en propiedad en la Comisión Estatal de Elecciones (...) La ley establece sí el mecanismo de que los comisionados electorales, si todos se ponen de acuerdo, puedan designar al presidente de la CEE. La ley dispone de eso. Lo que pasa es que no quieren pasar por ese proceso. Otra vez, no los entiendo. Porque en ese proceso el comisionado electoral del Partido Popular Democrático puede representar a la colectividad. Al igual que los otros comisionados electorales. Queremos consenso. Ese es un mecanismo de consenso. Lo han rechazado. No me sorprende, porque lo que están es obstaculizando constantemente. Este asunto está en manos del tribunal y el tribunal se expresará”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según Pierluisi Urrutia, esta situación será parte de la evidencia que presentarán ante el Tribunal, en el caso que lleva el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para que la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, no permanezca en el cargo.

“Realmente lo que está sucediendo es que ante la vacante en la presidencia, la presidenta alterna cumpliendo sus funciones y deberes como presidenta alterna, está a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones. Y debe ser así porque queremos que la comisión haga su función, o sea, sin interrupción. Ahora, otra vez, yo voy a seguir intentando nombrar a alguien en propiedad. Espero que respeten que quien designa es el gobernador. Y aquí lo que pasa es que cada vez que yo designo a alguien se oponen. Pues así no van a adelantar. Así, básicamente, van a entonces perpetuar a la presidenta alterna en la posición”, sostuvo.

En otro asunto, mencionó que espera que la próxima semana el componente fiscal del Gobierno de Puerto Rico pueda reunirse con los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) para lograr un acuerdo que establezca reducción de gastos en el presupuesto para que se pueda aprobar los cambios en el sistema contributivo.

“Yo le estoy pidiendo a mi equipo de trabajo, el equipo fiscal, que se reúna a la mayor brevedad, es decir, a principios de la próxima semana con el equipo de la Junta. Sí reconozco que la Junta está objetando la medida, pero yo lo quiero buscar solución. Esto no es cuestión de trancarse a la banda y decir, mire, eso no se puede firmar porque tiene un impacto fiscal significativo. Vamos a atenderlo. Si tenemos que reducir gastos, lo vamos a atender. Lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar con la Junta y vamos a acordar lo que tengamos que acordar para reducir gastos y que entonces la Junta no tenga la preocupación en cuanto al impacto de la medida”, expresó.

Mencionó que no va a firmar la medida hasta tanto logre que la Junta le dé el visto bueno.

“Y mi equipo va a ser flexible, yo voy a tener la mayor flexibilidad. Y lo que le recabo a la Junta es la misma actitud, porque no hay manera de uno criticar esta medida, la única posible crítica es que tiene un impacto fiscal, pero vamos a atenderlo. Yo estoy dispuesto a atenderlo, porque sabemos que hay gastos que no se están materializando en agencias que podemos ajustar. Esa es una manera de atenderlo”, concluyó.