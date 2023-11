Empresa boricua recibe subvención para impulsar la industria de maderera sostenible en la isla

La empresa Puerto Rico Hardwoods, Inc. fue seleccionada este año como recipiente del Wood Innovation Grant, subvención otorgada por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos en colaboración con la unidad de Programas de Silvicultura Estatal, Privada y Tribal del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (IITF por sus siglas en inglés).

Este programa de subvenciones fundado en el 2015, estimula, expande y ofrece apoyo a los mercados madereros y los mercados de energía para facilitar, a largo plazo, el manejo sostenible de los recursos forestales.

Con la otorgación de esta subvención se hace posible la adquisición de un aserradero de última generación que permitirá a la empresa puertorriqueña a aumentar la producción de maderas tropicales cosechadas en Puerto Rico de manera responsable.

“Agradecemos enormemente al Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos por la confianza y a nuestra amplia comunidad de clientes y amigos, quienes nos han apoyado durante todos estos años. Gracias a ellos podremos ofrecer las maderas de Puerto Rico a un precio más competitivo”, indicó Andrés Rúa, socio fundador y CEO de la compañía.

La empresa Puerto Rico Hardwoods, Inc fue fundada en el 2015 en el marco del proyecto Las Casa de la Selva en Patillas, un proyecto de silvicultura sostenible con más de 40 años de actividad científica forestal local e internacional. Ambas iniciativas han perseguido desde su fundación el objetivo de desarrollar en Puerto Rico una industria maderera sostenible y sustentable a través del manejo y aprovechamiento forestal sostenible.

“Hemos estado en esta misión con el deseo de abrirle paso a la madera puertorriqueña como un recurso valioso, al tiempo que preservamos la belleza de la herencia ecológica y riqueza natural de esta isla”, comentó Thrity Vakil, socia fundadora y presidenta de la compañía.

El proyecto presentado por Puerto Rico Hardwoods, Inc. titulado Enhancing Market Position of Puerto Rico Hardwoods through Upgraded Equipment, Improved Timber Quality, and Increased Production Capacity, contempla dos años de producción con el objetivo de revitalizar la industria maderera local y servir de modelo para otras empresas.

Como parte de su compromiso con la comunidad, Puerto Rico Hardwoods, Inc. ofrecerá casas abiertas, talleres sobre madera, y su personal visitará continuamente escuelas y universidades para educar sobre la importancia del manejo y los productos forestales, como lo ha estado haciendo en los pasados años.