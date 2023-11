Alcaldesa de Gurabo no cree que Quiquito Meléndez lance su candidatura a Washington

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, dijo que no cree que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez, radicará oficialmente su candidatura a la comisaría residente en Washington para las elecciones de 2024 porque no cuenta con el respaldo de los aspirantes a la gobernación bajo la Palma, Jenniffer González Colón y Pedro Pierluisi Urrutia.

Al momento, Meléndez y el senador novoprogresista, William Villafañe, son las únicas dos figuras de la colectividad que han hecho oficial su intención de ocupar la silla en la capital federal.

“Quiquito Meléndez finalmente no radicará para comisionado residente. No porque no quiera, sino porque no tiene los números para prevalecer y no tiene respaldo de ninguno de los candidatos a la gobernación. Le pedirán que se retire para que el gobernador pueda apoyar libremente a William Villafañe. El gobernador no tiene un compañero de papeleta y ya están haciendo esos movimientos. Al final, será una determinación de Quiquito y Villafañe será el candidato de Pierluisi”, aseveró Rivera Santana.

Asimismo, la líder municipal aseguró que el candidato que finalmente acompañará en la papeleta a González Colón, para los comicios electorales de 2024, recibirá el apoyo de todo el equipo electoral.

“Se han mencionado al director de distrito de SBA en Puerto Rico Josué Rivera, al exsecretario de salud Lorenzo González, al exsecretario de estado Elmer Román y al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, entre otros. Con cualquiera haremos campaña porque somos un equipo”, sostuvo.

Josué Rivera confirma que no aspirará a la comisaría residente en 2024

El analista político, Josué Rivera, confirmó en entrevista con Metro al Mediodía que no es el aspirante que González Colón presentará al país en su radicación de candidatura el próximo 3 de diciembre desde la residencia de José Celso Barbosa en Bayamón.

“Representar a Puerto Rico sería un gran privilegio y hay que tener la preparación, el resumé, los resultados, el historial para poder hacerlo. De cara al futuro, si se presenta la oportunidad y el pueblo mejora con su gobierno, lo considero, pero en este momento estamos enfocados en el trabajo”, puntualizó Rivera, quien agregó que al ser un funcionario federal no puede brindar más detalles porque el “Hatch Act” se lo prohíbe.

El estatuto- convertido en ley en 1939- establece que los empleados públicos de la rama ejecutiva federal no pueden ser candidatos en elecciones y participar de actividades políticas partidistas mientras estén en servicio.

“En el 2024, seguiremos trabajando por Puerto Rico como lo hecho por los pasados seis años en el gobierno federal”, añadió.

Actualmente, Rivera encabeza la jefatura de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) en la isla. Además, fungió como director de la oficina federal de Desarrollo Rural en Puerto Rico.