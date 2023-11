Universidad Católica recuerda a pareja de jóvenes que murió en República Dominicana

La Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico envió sus condolencias a la familia del licenciado Michael Orozco Marín, quien falleció en un accidente en la República Dominicana junto a su esposa quien se encontraba embarazada.

Orozco Marín se graduó se graduó del Bachillerato en Ciencias Políticas y Derecho de la PUCPR. Tanto el licenciado como su esposa, María Martínez Vázquez obtuvieron su título de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la PUCPR en 2019 y 2020 respectivamente.

Para el presidente de la PUCPR, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, la trágica muerte de estos dos jóvenes profesionales ha sacudido a todos.

“Nuestra Universidad se conmueve ante la tragedia de perder a estos dos jóvenes exalumnos y profesionales puertorriqueños, junto a su bebé por nacer. Pedimos al Espíritu Santo Consolador que fortalezca a su familia y a nuestra comunidad. Solo Él puede brindar consuelo en este período de silencio, tristeza y vacío cuando nos enfrentamos a las preguntas que se agolpan en nuestro espíritu”, sostuvo.

Mientras, en la Escuela de Derecho de La Católica son muchos los que recuerdan a la pareja como jóvenes activos, de fuerte voz en importantes proyectos y con un solidario espíritu de servicio.

“Michael y María dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad académica, destacándose por su alegría, compañerismo y el amor que se tenían y se demostraban. Sus logros académicos, profesionales y personales fueron reflejo de su compromiso con los valores que representamos como Institución”, indicó el decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, licenciado Fernando Moreno Orama.

La directora de Avalúo y coordinadora del Programa de Apoyo Académico de la Escuela de Derecho, Dra. Yaira Ortiz, quien conocía a la pareja,también se expresó: “Michael y María eran muy alegres y queridos por toda la Escuela. Se caracterizaban por su espíritu de liderazgo y solidaridad. Se conocieron en la Universidad. De hecho, ambos participaron del viaje académico de la Escuela de Derecho en el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega-Marañón en Toledo, España.

Además, Michael fue tutor en el programa “Apoyo Académico” en la Escuela de Derecho. Era un excelente estudiante y muy disciplinado. Se destacó en la Tuna de Derecho de la Escuela. Incluso, mientras fue integrante de ese grupo, estos representaron a La Católica y ganaron el Certamen Internacional de Tunas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México”.

Igualmente, la joven exalumna María Martínez, durante sus estudios, trabajó en el Centro de Cómputos de la Escuela de Derecho. María también se caracterizó por ser activista en la defensa de los animales. Lideraba la Asociación para la Prevención del Maltrato Animal conocida como AMPA. Fue presidenta de dicha Asociación y gestionó diversos proyectos como orientaciones y charlas sobre la Ley de Protección de Animales. También lideró iniciativas para recolectar y llevar comida a los albergues de animales.

“A medida que procesamos esta dolorosa noticia, reafirmamos nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente como comunidad. En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo son fundamentales para superar la tristeza y encontrar consuelo”, afirmó el decano Moreno Orama.

Problemas en diseño habrían ocasionado colapso de muro de túnel por lluvias que cobró la vida de nueve personas

Problemas en el diseño, más la presión hidrostática que ejerció el agua acumulada por las fuertes lluvias causadas por un disturbio tropical, habrían provocado el colapso de un muro de un túnel vial que mató a nueve personas en una céntrica avenida de la capital de República Dominicana, dijeron expertos.

El gobierno del país caribeño era objeto de un intenso escrutinio tras el mortal incidente, y los expertos dicen que habían advertido hace más de 20 años sobre las fallas del muro y la falta de esfuerzos para arreglarlas.

La nación caribeña cumplía un duelo de tres días por las 24 víctimas mortales que dejó hasta el momento los aguaceros que azotaron desde el viernes el territorio nacional, inundando calles y viviendas en sectores de la capital y en provincias.

Un listado actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó el lunes el número de fallecidos de 21 a 24 por el temporal.

“Tiene debilidades en el diseño, que no se le colocaron anclajes y por eso el muro colapsó”, señaló el lunes a The Associated Press Cristian Rojas, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

La estructura se desplomó la noche del sábado en un túnel vial sobre varios vehículos y mató a nueve personas, entre ellas seis extranjeros, cuatro ciudadanos estadounidenses y dos haitianos, según las autoridades de emergencias. Las otras muertes se dieron por las fuertes corrientes que arrastraron vehículos y desplomaron paredes de una vivienda, entre otras causas.

Entre los fallecidos en el colapso del muro figuran el fiscal puertorriqueño Michael Orozco y su esposa María Nereida Martínez, según Javier Rivera, presidente de la Asociación de Fiscales de la isla. Martínez estaba embarazada.

“El compañero Orozco vivía una etapa personal maravillosa junto a su familia, y como joven abogado, y comprometido, le esperaba un futuro prometedor”, dijo Rivera.

Rojas, un ingeniero civil, señaló que los constructores y diseñadores de la obra construida a final de la década de los 90 debieron preveer que no penetrara agua por ese muro.

“Otro elemento que ayudó al colapso de ese muro fue la fuerza hidrostática de las aguas en la parte de arriba, en el muro de coronación lo que tenía era un muro tipo New Jersey y eso ayuda a provocar un vuelco junto con la fuerza hidrostática del agua”, acotó Rojas.

Instó al Ministerio de Obras Públicas a hacer una revisión total de todos los muros de ese tipo de estructuras, tanto en Santo Domingo, la capital, como en Santiago, la segunda ciudad más importante y donde abundan ese tipo de obras para agilizar el tránsito vehicular.

Andrés Matos, vocero del Ministerio de Obras Públicas, negó en declaraciones a la AP que la caída del muro se debió a falta de mantenimiento, como también se ha estado especulando a nivel local.

“A esos túneles y elevados se les da mantenimiento permanente”, aseguró el funcionario, quien atribuyó el colapso a otras causas pero sin mencionarlas.

“El Ministerio está ordenando una investigación profunda, estructuralista, eso implica que no debemos adelantarnos a las causas”, enfatizó.

El conocido geólogo Osiris de León compartió en sus redes sociales las advertencias que tanto él como el CODIA hicieron en 1999 sobre el diseño de la obra que sufrió el colapso mortal y que según él no fueron corregidas.