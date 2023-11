Devastados compañeros de fiscal fallecido junto a su familia en República Dominicana

Los compañeros de trabajo del fiscal especial puertorriqueño Michael Orozco Marín, quien falleció este fin de semana mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en República Dominicana tras colapsar un muro, se expresaron este lunes devastados por la tragedia.

En entrevista con “Telenoticias” de Telemundo, Jimara Gabriel, jefa de Orozco Marín en la Fiscalía de Bayamón, aseguró que sus colegas están tristes por el accidente, que también cobró la vida de la esposa del joven, María Nereida Martínez y sus suegros, Ramón Martínez y Awilda Vázquez.

“A ellos (los fiscales) les ha chocado mucho. Sus compañeros están devastados. Michael era una persona alegre y, aunque tenía poco tiempo con nosotros, se había dado a querer mucho”, relató Gabriel.

Orozco Marín, de 30 años, se desempeñaba como fiscal especial en la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios de la Fiscalía de Bayamón del Departamento de Justicia.

Más temprano, en el programa “Hoy Día”, Linette Negrón, portavoz de la familia, detalló que los cuerpos de las víctimas fueron identificados y que hoy inicia el proceso de autopsia.

“La familia está destrozada tratando de pensar que es un sueño, pero no es un sueño, es una realidad. (...) Hoy comienza el proceso de autopsia para poder trasladarlos a la Isla (Puerto Rico)”, expresó Negrón.

Los hechos se remontan al pasado sábado cuando las copiosas lluvias generadas por un disturbio atmosférico provocaron que un muro de concreto en la entrada de un túnel en Santo Domingo colapsara.

El muro, que forma parte de la infraestructura construida para agilizar el tránsito en el distrito capitalino, calló sobre los vehículos que transitaban por el área. Unas nueve personas murieron.

Según informó hoy el ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Cristian Rojas, la estructura tenía “debilidades en el diseño, que no se le colocaron anclajes y por eso colapsó”. La obra fue construida a final de la década de los 90.

“Otro elemento que ayudó al colapso de ese muro fue la fuerza hidrostática de las aguas en la parte de arriba, en el muro de coronación lo que tenía era un muro tipo New Jersey y eso ayuda a provocar un vuelco junto con la fuerza hidrostática del agua”, acotó Rojas a The Associated Press.