Muere exprimera dama estadounidense Rosalynn Carter

La ex primera dama Rosalynn Carter habla en una conferencia de prensa en el Centro Carter el 5 de noviembre de 2019, en Atlanta. El Centro Carter anunció el 17 de noviembre de 2023 que la esposa del expresidente Jimmy Carter se encuentra en cuidados pali AP (Ron Harris/AP)

La ex primera dama de los Estados Unidos, Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, falleció el domingo a los 96 años.

La información fue confirmada por el Centro Carter.

El centro indicó que falleció el domingo tras vivir con demencia y sufrir quebrantos de salud durante varios meses.

El comunicado que anunciaba su muerte decía que “murió en paz, con su familia a su lado” a las 2:10 p.m. en su casa rural de Plains, en Georgia.

“Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, dijo Carter en el comunicado.

“Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”, añade.

Los Carter estuvieron casados durante más de 77 años, forjando lo que ambos describieron como una “sociedad plena”.

A diferencia de muchas primeras damas anteriores, Rosalynn participó en las reuniones del Gabinete, habló sobre temas controvertidos y representó a su esposo en viajes al extranjero. Los asesores del presidente Carter a veces se referían a ella (en privado) como “copresidenta”.