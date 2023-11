Celebran el descubrimiento de Puerto Rico sirviendo a adultos mayores

Jóvenes de la organización Puerto Rico Cambia llevaron alegría y un mensaje lleno de esperanza a un grupo de envejecientes residentes del Royal Living Home ubicado en el municipio de Bayamón.

“Todos los años esperamos con ansias la semana de acción de gracias, pues siempre tenemos actividades comunitarias donde damos gracias con acción, no solo con palabras. Hoy no solo llevamos una actividad comunitaria sino que también pasamos tiempo de calidad con ellos, pues muchas veces lo más que disfrutan es que alguien pase tiempo para escucharles”, expresó Brenda Paola Hernández, directora interina de la entidad.

Al son de una parranda, juegos y un almuerzo de acción de gracias, un grupo de jóvenes puertorriqueños pasó su mañana y parte de la tarde.

“Crecí con una frase que dice: ‘en el cielo sirven los que sirven’, y estoy segura de que no hay nada más cierto ni nada que me haga más feliz que poder compartir mi amor y mi tiempo con aquel que lo necesite... A veces, quien lo necesita más soy yo. Gracias PR Cambia y gracias a cada angelito que se cruza en mi camino y me acompaña a crecer”, destacó una de las voluntarias de la entidad, Milexis Y. Valle Allende.

Al evento comunitario se le unió el cantante y compositor Jonathan Ríos Lucena, mejor conocido como Ryo Lavoz, quien estuvo junto a su guitarra cantando músicas del ayer y músicas navideñas.

Puerto Rico Cambia incluyó en su agenda comunitaria poder impactar a las personas de edad avanzada durante sus iniciativas comunitarias anuales.

“En Puerto Rico Cambia, creemos en la importancia de construir puentes generacionales y en la necesidad de cuidar y valorar a nuestros adultos mayores. Este evento no solo es un gesto simbólico, sino una manifestación de nuestro compromiso constante con el bienestar de nuestra comunidad”, añadió la directora interina de la entidad.

La organización agradece a todos los voluntarios que participaron en esta iniciativa, así como a los patrocinadores y colaboradores que hicieron posible este evento especial.