Representante José ‘Memo’ González aspirará a la alcaldía de Arecibo

El representante novoprogresista José ´Memo´ González anunció este viernes que aspirará a la alcaldía de Arecibo en las próximas elecciones.

“Durante mi incumbencia como representante he caminado, visitado, desarrollado capacidades y conocimientos, visualizado oportunidades en pos y bienestar del pueblo que me vio nacer; y un sentimiento especial nació en mi corazón. Consulté, visualicé y en un profundo análisis personal me dije ‘Memo’ este es el momento de hacer más por tu pueblo. Más por la gente de Arecibo. Hoy, con mucha humildad y un gran sentido de responsabilidad hacia mi pueblo, les informo que aspiraré a continuar ayudándoles desde la Casa Alcaldía de nuestro amado Arecibo”, expresó González.

“En los pasados minutos, les comenté sobre mis recuerdos de infancia, unos buenos otros no tan buenos; la escasez, el dolor, el sacrificio, la superación y como no importando de donde venimos, si queremos podemos superarnos. Todo dependerá del cristal con que decidas ver tu vida y emprender tus sueños. Quiero continuar sirviendo a mi gente, a mi pueblo. Quiero dejarle saber a mi pueblo de Arecibo, a Puerto Rico y al mundo que no importa las necesidades, cuando se quiere se puede”, añadió el ahora candidato, quien estuvo acompañado de su hija Viviana y su hijo Lucas.

También lo acompañó su hermana, Vivianette, sobrina Vivianellys, su progenitor Carmelo González y tres de sus tíos, Annie, Papo y Richy.

El evento se dio a cabo en la carretera estatal PR-638, frente al venerable estadio de pelota Gregori ‘Giya’ Tejada, abuela del ahora candidato del Partido Nuevo Progresista a la poltrona municipal de la llamada ‘Villa del Capitán Correa’.

“Me crié en las parcelas del barrio Domingo Ruiz en el callejón Cancela. Desde niño mi papá, Don Yuyo Garcia, me enseñó a jugar pelota; él y mi abuelita, Gloria Figueroa, eran las personas que siempre me acompañaron a hacer deporte. De mi madre, Vivian Mercado Figueroa, recuerdo que trabajaba ‘part time’ y a duras penas le sobraba para comprarme mis antojos. Era una gran mujer; le gustaba ir a la playa y como no tenía carro recuerdo cuando nos íbamos por toda la carretera número dos pidiendo pon hasta llegar a la Posa del Obispo”, sostuvo el Representante, quien destacó su humilde crianza y deseo de servir.

“Trabajé como policía por 10 años, profesión que desempeñé con honor y orgullo. Más adelante laboré para el Departamento de Corrección y Rehabilitación y durante ese tiempo la vida me puso a prueba nuevamente con un aparatoso accidente y Dios obró una vez más. En el 2013 inicie labores para la administración municipal de Arecibo bajo la administración municipal y a partir de ese momento comencé a sentir un lazo muy directo y personal con el pueblo de Arecibo, pero, desde una visión diferente; servir se convirtió no en un trabajo sino en un deber y un compromiso”, sostuvo.

Junto a González también radicaron los candidatos a la legislatura municipal, entre los cuales se destacan Roberto Rivera Miranda, coronel en el Negociado de la Policía, José ‘Joe’ Ríos González, Benjie Pérez Mojica, ex aspirante al Senador por el Partido Popular Democrático en Arecibo, Kareline M. Vazquez Rivera, vicepresidenta de la Juventud en Arecibo, José Feliciano, Teo Rolon Balseiro, Luis Cruz Nieves, Rita James, José Emilio González, exsenador por Arecibo, Juanma Martínez, Luis De Jesús Olmo, y César Omar González, comisionado de seguridad Departamento de Educación.