Migdalia Padilla apuesta a su trabajo en el distrito de Bayamón ante candidaturas de partidos nuevos

La senadora novoprogresista por el distrito de Bayamón, Migdalia Padilla dio la bienvenida a su nuevo contendor para las elecciones por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, pues dijo las posiciones le pertenecen al pueblo y está confiada en que los electores del distrito conocen el trabajo que ella ha hecho y por el cual ha sido reelecta en varias ocasiones.

“El pueblo decide quién viene y quién no viene”, dijo Padilla en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico. La senadora afirmó que cree en los sistemas democráticos, tanto así que ha enfrentado primarias en cinco ocasiones. “Estamos preparados para todo. Yo no soy mediática, por eso te lo adelanto y posiblemente pues por esa razón pues eh, pueden quizá juzgarnos de que nosotros no hacemos nada, cosa que es totalmente incorrecta, porque la gente tiene que preguntarse porque ella leva 24 años en el Senado de Puerto Rico, pues mira, porque nunca he perdido el tiempo ni el contacto con quienes verdaderamente leen la responsabilidad de llevar sus líderes”, dijo la senadora Padilla.

Márquez, quien actualmente es representante por acumulación, anunció el jueves pasado su aspiración al Senado por el distrito de Bayamón. Los senadores en ese distrito actualmente son Padilla y Carmelo Ríos, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ríos no respondió las llamadas de Metro Puerto Rico para una reacción a la nueva candidatura del hijo del alcalde novoprogresista de Toa Baja, Betito Márquez.

“En cuanto al hijo del alcalde de Toa Baja, pues es su decisión. No sé, no sé cuál es su plan de trabajo. Él hace unos señalamientos al distrito, pero curiosamente que es estadista. Yo creo que un estadista que milita en ahora mismo en dos partidos que son coaligados que es el Patrido Independentista y Victoria Ciudadana, que yo sepa esos dos partidos lo que defienden es la independencia para Puerto Rico. O sea, es un poco contradictorio cuando él dice que es estadista, eso yo lo puedo creer, pero los estadistas militamos en un partido que es el Partido Nuevo Progresista. No obstante, eso para mí no es tampoco limitación porque creo en los procesos democráticos”, sostuvo Padilla.

La incumbente destacó su conocimiento y arraigo en el distrito que representa donde ha participado de la dirección electoral previo a ser senadora.

“Esta posición pertenece al pueblo. Y si el pueblo me ha tenido por tanto tiempo aquí. Hay alguna razón hay […] Mi carta de presentación está ahí. Tengo tantas cosas por qué agradecer de que el pueblo me diera esta oportunidad y le dejo mi carta de presentación, mi compromiso, porque como te digo, no soy mediática. Mi trabajo ha sido los cuatro años atendiendo la necesidad de todo el mundo, mi compromiso como educadora con la juventud, con la niñez de este país y como eh legisladora, pues no recibo salario alguno […] Yo estoy trabajando porque hay un pueblo que quiere que yo esté allí”, puntualizó Padilla.

Además, mencionó que fue autora de la ley para el retiro temprano. Lamentó que en el distrito haya habido dos alcaldes procesados por actos de corrupción. “Eso Migdalia no lo tolera, jamás… Y me da vergüenza”, dijo. Precisamente, el representante Márquez ha planteado que una de sus motivaciones para moverse a buscar un escaño en el Senado por el distrito de Bayamón es para promover la transparencia en los municipios y evitar la corrupción. “Yo no sé a que él se refiere cuando habla de que viene a fiscalizar la corrupción”, reaccionó Padilla al plantear que no se siente aludida y que el distrito tiene alcaldes “muy buenos” fuera de los que se vieron acusados.

Sobre su campaña para la reelección, la senadora planteó que se seguirá enfocando en los temas educativos, ya que su formación es como educadora. También sostuvo que se mantendrá vigilante a los temas que afecten a los empleados públicos y su retiro, así como en las personas de edad avanzada y en la pobreza.

El presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez, también aspirará a ese distrito senatorial.