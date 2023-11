Denuncian supuestos atropellos por parte de presidenta de la legislatura municipal de Barranquitas

El portavoz de la Minoría del Partido Popular Democrático de la Legislatura Municipal de Barranquitas, Israel Matos Mercado, realizó varias denuncias alegando incumplimiento del deber y atropellos por parte de la presidenta del cuerpo, Elsa N. López.

“En los últimos días, se ha estado circulando información sobre situaciones surgidas en la Legislatura Municipal de Barranquitas. No toda la información que he oído y leído es correcta y este servidor, por respeto a la Legislatura y al Alcalde, ha trabajado muchos de estos asuntos en privado. No obstante, ya que se ha dado a conocer parte de la información a la luz pública, es pertinente aclararle al pueblo varios de estos acontecimientos”, expresó Matos, para pormenorizar sus reclamos.

De acuerdo con el portavoz del PPD, se redactó Resolución de destitución de la Presidenta de la Legislatura Municipal de Barranquitas, siendo presentada durante la pasada Sesión del 25 de octubre del 2023, titulada: Para remover de su cargo como Presidenta de la Legislatura Municipal de Barranquitas a la Hon. Elsa Nydia López Figueroa por incumplimiento de deberes referentes a la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, y al Reglamento Interno de la Legislatura Municipal de Barranquitas, Puerto Rico; por su incapacidad de dirigir los procesos parlamentarios y propiciar un ambiente desfavorable que ha limitado nuestra autonomía y desarrollo como Cuerpo Legislativo Municipal.

“Esta es la segunda ocasión en que se somete una Resolución al respecto, esta vez presentada por la Mayoría de su propio partido, que se acompaña a este comunicado. Desde el comienzo del cuatrienio he denunciado que la Hon. Elsa N. Lopez lleva a cabo procesos atropellados, violando el Reglamento Interno y en ocasiones violando la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal. La Resolución se expresa por sí misma”, amplió el legislador popular.

Matos añadió que, con la complicidad de la Presidenta de la legislatura, también el Alcalde, Elliot Colón Blanco, ha sometido numerosas resoluciones y algunas Ordenanzas que no cumplen con los requisitos de ley, algunas en violación crasa de las leyes de Puerto Rico y otras sin la debida información o certificación necesaria.

Por otra parte, mencionó que estas medidas se aprueban con los votos de la mayoría, cuando en realidad debieron cuestionarse cómo lo han hecho los legisladores de minoría. Incluso, en una de ellas se condonaron deudas con el municipio por cerca de $304,000 sin la debida certificación y gestiones de cobro por parte del municipio como lo requieren varias leyes vigentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

También, el alcalde ha incumplido con la Ley al no haber sometido, no más tarde del 31 de octubre de este año, el informe de finanzas y actividades administrativas del año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2023.

Asimismo, en varias sesiones de la legislatura municipal se ha pedido la comparecencia de Oficiales municipales que certifican documentos como parte de las resoluciones y ordenanzas a las sesiones, y la presidenta no hace las gestiones necesarias para su comparecencia y a su vez se inventa justificaciones.

“Todo esto refleja la incapacidad de la Presidenta de manejar correctamente y en ley los procesos de la rama legislativa municipal. Así, la presidenta de nuestra legislatura, en lugar de ejercer su deber de fiducia, actúa como monigote del Alcalde. De la misma manera, nuestro Alcalde es cómplice, ya que cuenta con el apoyo de la Presidenta para la aprobación de resoluciones y ordenanzas sumamente cuestionables en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico y, al presente, no se ha expresado ni ha tomado acción, dando a entender que tampoco tiene liderazgo ni control sobre sus propios empleados ni legisladores municipales”, finalizó diciendo Matos Mercado.