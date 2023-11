“No tiene mérito”: Pierluisi sobre demanda de José Luis Dalmau por presidencia de la CEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el viernes las alegaciones de la demanda presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y afirmó que la demanda carece de mérito y destacó su esfuerzo reciente por someter una terna de nuevos candidatos para ocupar la posición vacante.

“Esa demanda no tiene mérito alguno. He sometido ternas en el pasado, y vuelvo a la carga. Mi responsabilidad es asegurar que la Comisión funcione sin pausa ni distracción”, dijo el gobernaedor a preguntas de la prensa.

Explicó que, ante el rechazo de sus nominaciones tanto por los comisionados electorales como por la Asamblea Legislativa, la presidenta alterna de la Comisión ha asumido el cargo temporalmente. Subrayó que esta medida es acorde con sus deberes y responsabilidades.

“Si los comisionados electorales llegan a un consenso unánime, mi nominado se convierte en presidente de la Comisión. Estoy haciendo un esfuerzo por tener a alguien en la presidencia, y seguiré insistiendo”, añadió Pierluisi Urrutia.

El presidente del Senado, Jose Luis Dalmau Santiago, anunció la presentación de un nuevo recurso legal en el que se solicita se declare vacante el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

Asimismo, la demanda incoada requiere del Gobernador que remita un nombramiento en propiedad para la dirección del ente electoral. “Una vez más nos vemos forzados a recurrir ante el poder judicial para que ordene al gobernador Pedro Pierluisi cumplir con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El gobernador en su obstinación, instruye a la presidenta alterna a que permanezca en el cargo a pesar de que una determinación judicial le expuso claramente que su termino como interina finalizó el pasado 14 de noviembre a las 12:00 de la media noche”, expuso el presidente del Senado en declaraciones escritas.

Dalmau Santiago, explicó que Hace escasamente 21 días que el Tribunal determinó que la presidenta alterna podía permanecer en las funciones de presidenta interina hasta que ocurrieran uno de dos instancias. La primera, que el gobernador hiciera un nombramiento en propiedad para el cargo de presidente del ente electoral; o que culminara la sesión ordinaria que estaba en proceso. La sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa culminó el 14 de noviembre de 2023. Por tanto, es claro que la presidenta alterna no puede asumir las funciones de presidenta. Al permanecer actuando como presidente, no sólo se desafía una clara determinación judicial, sino que se convierte en usurpación de poderes.

“Estoy confiado que, al cumplirse las condiciones establecidas por el Tribunal, en su sentencia de 27 de octubre, se decrete vacante la posición de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y, en consecuencia, se ordene al gobernador enviar nuevas designaciones ante el poder legislativo. Es claro qué el proceso constitucional de nombramiento y consejo y consentimiento no se interrumpe hasta que se dé una designación que reciba el consentimiento legislativo”, apuntó Dalmau Santiago.

“El gobernador no puede abrogarse la facultad de controlar unilateralmente ni el proceso de nombramientos, ni el proceso electoral. Me he visto en la obligación de defender un proceso electoral equitativo al tiempo que se defiende la separación de poderes, el balance entre estos y la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en un asunto que tiene el mayor de los significados en nuestra democracia como lo es el voto”, concluyó el Presidente del Senado.