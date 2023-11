Emiten advertencia de oleaje hasta la tarde del domingo

[ Nov 17 ] High rip current risk for N PR, Culebra, & the USVI, where life-threatening rip currents are expected. | Riesgo alto de corrientes marinas para el norte de PR, Culebra e Islas Vírgenes Americanas, donde se esperan corrientes marinas amenazantes a la vida. #PRwx #USViwx pic.twitter.com/J0mZ1xMD6J