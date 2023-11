Ana Irma Rivera Lassén: No es una dupla

La senadora del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, quien se hizo disponible para la carrera a la comisaría en Washington, dijo que de obtener la candidatura no significa que estará en una dupla con el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau bajo el arreglo de la alianza.

Incluso, manifestó que no se puede caracterizar el arreglo como una papeleta porque la ley lo impide. “Tampoco una dupleta. Hay una papeleta del Movimiento Victoria Ciudadana, hay una papeleta del Partido Independentista y hay un acuerdo —si se ratifica por parte de Victoria Ciudadana, que espero que así sea— de educación de cómo votar bajo la papeleta del Movimiento Victoria Ciudadana y de cómo votar en la papeleta que habría que cruzar”, dijo River Lassén en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

Para la ex coordinadora general del MVC no es confuso el mensaje que se llevará porque la gente ha estado acostumbrada a votar cruzando líneas de partido o por candidaturas durante años. De hecho, apuntó a que por ello se enmendó la ley para prohibir las candidaturas coaligadas.

“La gente en Puerto Rico hace las cosas, quiéranlo o no lo quieran los políticos que quieren quedarse en el poder. Por ejemplo, no hay ninguna enmienda a la constitución que hable sobre revocación de mandato. ¿Y qué hizo el pueblo de Puerto Rico en el verano del 2019? Sacó un gobernador. ¿En qué parte de la constitución o de las leyes dice que el pueblo de Puerto Rico tiene ese derecho? ¿Tú sabes dónde lo dice? En el derecho humano a la participación política porque la expresión política siempre la dueña es el pueblo. Y el pueblo va a hacer siempre lo que el pueblo entienda que es lo correcto. Si hay que votar cruzando de aquí para allá, la gente lo va a hacer no importa lo que diga la ley. Apostamos a eso y vamos a educar al pueblo para que recuerde cómo se hace y lo haga bien y no se dañen las papeletas”, afirmó la senadora.

A la pregunta sobre si la veremos eventualmente compartiendo tribuna política con Dalmau, Rivera Lassén respondió que en estos momentos no lo puede contestar.

Pero ¿se sentiría cómoda con él en una tarima?, insistió Metro.

“Estoy muy cómoda lanzando mi precandidatura a candidata a comisionada residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana, y si fuera la persona que sale electa por el Movimiento Victoria Ciudadana voy a estar cómoda con cualquier cosa que tenga que ver con la alianza porque yo creo en la alianza”, contestó. Además, dijo que cuando se ratifiquen los acuerdos ella apoyará a Dalmau, quien ya se ha definido como el candidato del PIP a la gobernación.

Proceso alterno para definir la candidatura a comisaría en Washington

De otra parte, Rivera Lassén dijo que de concretarse la candidatura de Edgardo Cruz Vélez para la misma posición a la que ella se ha hecho disponible habrá un proceso alterno para que los miembros del MVC voten entre los aspirantes.

“Si hay más de una persona candidata, pues pasa al proceso alterno que tenemos en Victoria Ciudadana y es Victoria Ciudadana quien decide”, detalló la senadora. La ex coordinadora general del partido recordó que en el ciclo electoral pasado hubo una competencia mediante el proceso alterno para la candidatura a la gobernación.

Sobre las intenciones del excandidato independente a la alcaldía de Guánica de aspirar a la misma posición para la cual ella se ha hecho disponible, manifestó que es una muestra de que la colectividad es un espacio democrático y abierto.

En cuanto a su proceso de definirse por la candidatura a Washington, Rivera Lassen dijo que lo estuvo analizando por un buen tiempo antes de determinar que puede promover cambios significativos en la vida de la gente desde la comisaría. También reflexionó sobre su trabajo en el Senado.