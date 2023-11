Suspendido alcalde de Ponce aspirará al puesto en las elecciones de 2024

La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, confirmó hoy, jueves, en Metro al Mediodía que el suspendido alcalde ponceño, el doctor Luis Irizarry Pabón, está considerando aspirar al puesto político en los comicios electorales de 2024.

“En términos políticos, el alcalde sigue siendo el alcalde de la ciudad. Yo estoy en un cargo de interinato. Él tiene sus intenciones de radicar. Por lo tanto, el pueblo ponceño apoya su gestión y apoya su inocencia... Si el radica, ese será nuestro candidato a alcalde”, aseguró Sifre Rodríguez.

El pasado 31 de octubre, en una vista de Regla 6, la jueza Adria Cruz Cruz del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce, encontró causa para arresto contra el exlíder municipal por dos violaciones el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos del artículo 251 del Código Penal, por enriquecimiento injustificado.

Los cargos fueron presentados por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) luego de que el Departamento de Justicia hiciera un referido a la institución en abril de este año.

A raíz de la determinación de la magistrada, el PFEI suspendió sumariamente a Irizarry Pabón de su cargo público. Precisamente, los abogados del doctor, José Andreu Fuentes y Carlos Tones Nolasco, presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal Apelativo. Un panel de jueces confirmó ayer, miércoles, la resolución emitida por el PFEI de suspender de empleo a Irizarry Pabón. Asimismo, devolvieron el caso a la institución para que continúe con los procedimientos administrativos.

Precisamente, Sifre Rodríguez afirmó en la entrevista que el suspendido alcalde aún continúa cobrando su sueldo ya que solo fue suspendido del cargo, no de paga.

“Él (Irizarry Pabón) no está desvinculado del municipio, él simplemente está suspendido, como cuando se hace algún procedimiento sumario contra algún empleado. Está suspendido de empleo, pero no de su sueldo, porque así no bajó la resolución. Así que la resolución es clara”, sentenció la alcaldesa interina, quien agregó que está brindándole continuidad al plan de trabajo de Irizarry Pabón.

La sentencia del Foro Apelativo también enfatizó que Sifre Rodríguez autorizó un pago por concepto de liquidación de vacaciones al doctor por la cantidad de $25,225.70, lo que catalogaron como una “irregularidad en el manejo de fondos públicos y que tiene visos de ilegalidad”.

La actual alcaldesa negó estas expresiones. Además, aseveró que junto a los Departamentos de Recursos Humanos y de Finanzas del municipio envió una comunicación al PFEI el 10 de noviembre certificando que Irizarry Pabón aún es un empleado y, hasta que no se desvincule del servicio público, no pueden emitir el pago de licencias acumuladas, según los estipula la Ley 107 de 2020 (Código Municipal de Puerto Rico).

“Él todavía es un empleado vinculado al municipio de Ponce y él solamente está en una suspensión sumaria. El que conoce sobre eso, sabe que una suspensión sumaria no es que ya no es empleado, él continuaba siendo empleado. Por lo tanto, esas liquidaciones no se pueden emitir [...] Mientras no se le haya suspendido su salario, él tenía derecho a cobrar su sueldo, no así su liquidación. Y no se ha emitido ninguna liquidación al respecto”, puntualizó Sifre Rodríguez.

Mira la entrevista completa con la alcaldesa interina de Ponce aquí: