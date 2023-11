Justicia investiga a LUMA por alegadamente contratar ingenieros sin licencia en la isla

El Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) confirmó a Metro Puerto Rico que se encuentra investigando las denuncias que realizó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) en agosto de 2022 donde señalan que LUMA Energy contrató al menos 15 ingenieros que no tienen licencia para ejercer en Puerto Rico o que están autorizados de practicar la profesión de manera limitada, según establece la Ley 173 del 23 de agosto de 1988 (“Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”).

Justicia respondió a preguntas de este medio sobre el inicio de la investigación tras recibir una confidencia de una carta remitida por el titular de al agencia, Domingo Emanuelli Hernández, al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, el legislador independiente Luis Raúl Torres Cruz. El 20 de julio de 2023, el representante solicitó al DJ el estatus del referido realizado por el CIAPR.

“La investigación referida, la cual se encuentra en curso, involucra 492 ingenieros, por lo que se han remitido múltiples subpoenas para requerir un sinnúmero de documentos a LUMA Energy pertinentes a los asuntos investigativos, lo que ha resultado en la producción de documentos voluminosos que se encuentran en evaluación. Además, se han expedido tres (3) requerimientos extensos a la Junta de Licenciamiento del Departamento de Estado”, se puede leer en la misiva en poder de Metro Puerto Rico, firmada por Emanuelli Hernández.

“El Departamento de Justicia confirma que se le envió una carta al presidente de la Comisión (cameral), Luis Raúl Torres, con fecha del 18 de agosto de 2023, informando lo antes expuesto. No obstante, para proteger el curso de la investigación, no se emitirán otras expresiones”, expresó la portavoz de la agencia, Joan Hernández.

En la carta enviada al legislador independiente, el DJ añadió que- tan pronto concluya la investigación- “la información recopilada podrá ser divulgada, sujeto a las excepciones dispuestas en la citada Ley (Ley Núm. 205-2004 “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”)”.

El 19 de agosto del año pasado, CIAPR solicitó a la agencia gubernamental investigar 15, de los 492 ingenieros contratados por la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía ya que ocupan 9 posiciones en la empresa privada que conllevan deberes y funciones gue constituyen la práctica de la ingeniería.

Según dicta la Ley 173 del 23 de agosto de 1988, solo un ingeniero licenciado puede ejercer la profesión a cabalidad. Mientras, el ingeniero en entrenamiento y el ingeniero asociado pueden trabajar de manera limitada.

El artículo 34 del estatuto asegura que “será ilegal, para cualquier persona, el practicar u ofrecer practicar en Puerto Rico la ingeniería... o usar o anunciar en relación con su nombre, cualquier título, palabra o vocablo o descripción que pueda producir la impresión de que es un ingeniero... autorizado, a menos que esté registrado como tal de acuerdo con las disposiciones de esta ley, que posea la correspondiente licencia o certificado y que sea miembro activo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico o del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, según fuere el caso”.

Asimismo, estable como un delito grave el ejercicio no autorizado de este oficio. La persona que incurra en estos actos “será sancionada con pena de multa no mayor de diez mil ($10,000) dólares, o pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de un (1) año”.

Responde LUMA Energy a la investigación en curso

Mediante declaraciones escritas, LUMA Energy respondió a Metro Puerto Rico que son una empresa “de ley y orden” y que responderán a los requerimientos del DJ.

“LUMA es una empresa de ley y orden y como tal responderá a todos los requerimientos que reciba en el término concedido por las agencias pertinentes como ha sido hasta ahora. Continuaremos ejerciendo nuestro compromiso de servir al pueblo de Puerto Rico y trabajando diariamente para transformar el sistema eléctrico de la isla”, alega la empresa privada.

Además, puntualizaron que emplearon a “algunos de los ingenieros licenciados más cualificados y con más experiencia en Puerto Rico para las funciones que requieren licencia”, tanto así que han recibido la aprobación de 105 proyectos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).