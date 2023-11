‘Johnny’ Méndez pide a la Junta reconsiderar y aprobar la Reforma Contributiva

El expresidente de la Cámara de Representantes y actual portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos ‘Johnny’ Méndez, hizo un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal a reevaluar el Proyecto de la Cámara 1839 (Reforma Contributiva).

“La posición de la Junta sobre el P. de la C. 1839 no es la correcta ante la realidad fiscal y económica de Puerto Rico. El cuatrienio pasado, junto con el Senado, establecimos las pautas para un resurgir económico centrado en responsabilidad fiscal. Eso permitió reducir y hasta eliminar impuestos, ahora tenemos la oportunidad de brindarle un alivio contributivo a la clase trabajadora de la isla, al igual que nuestras pequeñas y medianas empresas, la zapata económica de la Isla y la Junta no debe negarse. Hago un llamado a la Junta para que cambie de posición y apruebe darle más dinero a nuestra gente”, expresó.

Méndez indicó que los recaudos del Departamento de Hacienda para julio de este año superaron los $810 millones, alrededor de $120.4 millones más de lo proyectado por la Junta.

De acuerdo a los parámetros de la reforma, su impacto, entre individuos y las Pymes, se estima en sobre $590 millones.

“La comunicación de la Junta en donde pide al Gobernador no firmar la reforma contributiva, estableciendo que no la avalarán, es un acción a destiempo, pues no se ha convertido en ley todavía. Además, no existen parámetros para negarle al Pueblo ese alivio que tanto necesitan. No hay razón en estos momentos para darle a los hogares con ingresos, sean individuales o combinados, entre $41,500 hasta $61,500, una reducción en su tasa a 24 por ciento. Mientras que desde los con ingresos entre $61,500 a $81,500, entrarían, también, en la nueva tasa de 24 por ciento. Negarle al Pueblo esta baja no es lo correcto”, dijo Méndez.

El proyecto de ley, que ahora va de camino a Fortaleza luego de ser aprobado en la Cámara y el Senado, también incluye ajustes contributivos para mitigar el aumento en el costo de vida, también conocido por sus siglas en inglés como COLA (Cost of Living Allowance). Además, incrementa la deducción por dependiente, entre otros beneficios.

“El pasado cuatrienio nosotros bajamos la carga contributiva, eliminamos el ‘B2B’ (impuesto del 2015 en transacciones entre comerciantes y comerciantes, así como de servicios profesionales), eliminamos la patente nacional, aprobamos la eliminación del impuesto al inventario, así como restituimos el bono de los seniors para hacerle justicia a nuestros adultos mayores; no aumentamos ninguna contribución, al contrario”, añadió.