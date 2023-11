Gobernador volverá a presentar candidatos a presidir la CEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que someterá en los próximos días una terna para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones.

“Vamos a estar haciendo designaciones. Vamos a someter una terna de 3 candidatos adicionales para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Como funciona esto, es que se le someten a los comisionados electorales de los 5 partidos, ese es el primer paso. Veremos si hay consenso. Mientras no haya consenso, mientras la Legislatura no actúe, la presidenta alterna, la juez Jessika Padilla tiene todo el poder en ley para dirigir los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones. En eso me voy a mantener hasta en el Tribunal Celestial”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia insistió que si hay una vacante a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones no ha sido por su culpa.

“Vamos a estar cumpliendo con el proceso de someter a otros candidatos y yo espero que los demás, todos los que participan de este proceso sean razonables, sean prudentes y razonables. Si quieren tener a alguien en propiedad, pues que cooperen, porque obviamente quien designa es este servidor y pueden seguir entorpeciendo todas mis designaciones y nos vamos a quedar en el mismo sitio, ¿De cuándo acá todos los que yo designó entonces, no pueden recibir el visto bueno?, Eso de por sí, lo que denota es que no hay razonabilidad, que no hay prudencia. No puede ser que todos los que yo designó todos los jueces que yo designo, no están aptos, eso es lo que se ve, es una intransigencia, unas ganas de obstruir mientras yo vea esa actitud, mantengo a la juez Padilla a cargo como presidente”, sostuvo.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago anunció que regresará al Tribunal de Primera Instancia, luego de que culminara el 14 de noviembre la sesión ordinaria. Según la decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti, la jueza Padilla Rivera culminaba sus funciones como presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones el último día de sesión ordinaria.