Departamento de Salud vacunará contra la influenza en centros comerciales

El Departamento de Salud (DS), anunció este jueves, que llevará a cabo una jornada de vacunación alrededor de la isla en centros comerciales durante el fin de semana promoviendo la vacuna como una herramienta vital para evitar contagios y enfermedades graves. Esto como parte de diversos esfuerzos para controlar la transmisión del virus de influenza en la población.

“Ante el decreto de epidemia de influenza en Puerto Rico, instamos a toda la ciudadanía a vacunarse contra el virus, siendo la mejor manera de protegernos y cuidar a los que nos rodean. Sobre todo, en días donde aumentan las reuniones familiares, actividades y eventos de confraternización”, indicó el secretario del DS, Carlos Mellado López.

Precisamente, estos esfuerzos forman parte de la campaña “Enróllate las Mangas y Vacúnate contra la Influenza” y podrán vacunarse niños y niñas de 6 meses en adelante y adultos. Las actividades de vacunación que darán inicio mañana serán viernes, 17 de noviembre y sábado, 18 de noviembre en Plaza del Caribe en Ponce de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; San Patricio Plaza en Guaynabo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. De igual forma, Mayagüez Mall tendrá una estación de vacunación el viernes, 17 de noviembre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mientras que, para el sábado, 18 de noviembre será en Caguas @Shop y en Montehiedra en San Juan de 9:00 a.m. a 7:00 de la noche.

Además, se llevarán a cabo eventos de vacunación en Ralph ‘s Food Warehouse el lunes, 20 de noviembre en Humacao y el martes, 21 de noviembre en Yabucoa. Mientras que, durante el fin de semana del “Black Friday”, el evento de vacunación será en Plaza Las Americas en San Juan del 24 al 26 de noviembre.

Para información sobre los centros de vacunación más cercanos puede acceder a www.salud.pr.gov/influenza o llamar al 787-522-3985.