“Sorprendido” legislador municipal de Ponce tras ser mencionado como candidato a alcaldía por la alianza PIP-MVC

“Me sorprendió” que lo mencionaran como aspirante a la Alcaldía de Ponce por MVC porque “no he radicado” @JoseA_Hernandez reiteró en @radioislatv “no he tomado esa decisión” Cuando surja: “Yo lo comunicaré” dijo. Aunque no cerró la puerta. pic.twitter.com/N9BOw4FfHR