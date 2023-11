Pierluisi lamenta que hayan colgado el nombramiento de Francisco Rosado Colomer al Tribunal de Apelaciones

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, lamentó el miércoles la colgada en el Senado de Francisco Rosado Colomer como juez del Tribunal de Apelaciones.

“A mí lo que me apena es que en vez de votar a base de los méritos de la persona, votan a base de otras consideraciones. Habría que juzgarlo como jurista, como juez, no juzgarlo a base de que fue, pues, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones designado por este servidor. Es como si lo quisieran castigar, porque se había desempeñado como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de que yo le asigne el cargo y eso no me parece justo con el juez y no me parece que es la manera que debe proceder el Senado cuando están pasando juicio sobre las personas designadas a cargos en el gobierno. Deben enfocarse en los méritos de las personas, en este caso la trayectoria del juez como juez tenía unas evaluaciones positivas en su desempeño como juez superior. Él ahora le vence el término de su cargo como juez superior, o sea que están básicamente mandando a la calle a un gran juez innecesariamente”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre la determinación de no atender el aumento al salario de los jueces, expresó que “también es un resultado claramente desafortunado. O sea, esos fondos ya están presupuestados. Ya se tomó la decisión de que esos esos aumentos proceden. Ahora hay un caso planteado ante los tribunales, veremos que resuelven los propios tribunales porque es una rama independiente. Ya a nivel presupuestario se había decidido que hacen falta esos aumentos, es importante poder reclutar gente buena para la judicatura y sí, la compensación económica es uno de los factores que va a tomar en consideración cualquiera que quiera aspirar a ser juez o permanecer como juez”.

Mencionó que el Departamento de Justicia presentará su posición en el caso judicial que radicaron varios jueces para que se les aumente el salario.

“Yo no voy a adelantar cuál será su postura, pero tengo que decir que me solidarizo totalmente con el reclamo con ese reclamo de aumento salarial para los jueces. Veremos primero que resuelven, que se resuelve en el tribunal y después pues esa sesión comienza, si mal no recuerdo el 8 de enero. Si el asunto no se ha resuelto por la vía judicial, pues sí se puede retomar en ese entonces”, concluyó.