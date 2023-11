Jenniffer González critica falta de reconocimiento a su trabajo por parte del gobernador

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, defendió su participación en el proyecto del hospital de Vieques, en un Facebook Live realizado el miércoles, en el que respondió a comentarios del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia y del secretario de Salud, Carlos Mellado López.

“Aplaudo que por fin el gobernador esté gestionando y se lleve a cabo la construcción, como aplaudo también que haya pareado los 43 millones federales que se consideraron a nivel federal para la construcción de este centro de salud en Vieques. Aplaudo que haya asignado 33 millones de dólares a nivel estatal. Lo que no puedo aplaudir es que quieran negar mi trabajo y mi gestión, al igual que la gestión de la congresista Nydia Velázquez, y muchos otros congresistas, a favor de esta asignación de la capital de Vieques”, expresó González Colón.

González Colón enfatizó su frustración ante lo que percibe como un intento de “minimizar su trabajo” y el de otros en la asignación de fondos para el hospital. Recordó que la asignación original de 46 millones de dólares para el proyecto fue un esfuerzo colectivo en el Congreso de los Estados Unidos, incluyendo su participación y la de la congresista Nydia Margarita Velázquez Serrano.

Además, la Comisionada Residente criticó la falta de reconocimiento de su labor en los comentarios recientes del gobernador y el secretario de Salud, aclarando que no era gobernador en la fecha de los huracanes Irma y María y que las gestiones para el hospital se realizaron antes de su mandato.

“Primero, el gobernador no era gobernador, en la fecha de los huracanes Irma y María. Él vino juramentar, el 2 de enero del 2021. Así que ni Cary Pierluisi ni el secretario Mellado, ni ninguno de ellos era parte del gobierno en esa ocasión. Segundo, a mí, yo no creo que uno tiene que tapar el trabajo de otros. Yo aplaudo las gestiones que hace el gobernador, pero no voy a permitir que utilicen este mecanismo publicitario y yo no me voy a quedar callada ante las gestiones que nosotros hemos hecho al día de vez”, enfatizó.

González Colón finalizó su intervención felicitando al alcalde de Vieques, Junito Corcino, por su papel en el avance del proyecto y reafirmando su compromiso de continuar trabajando por Puerto Rico.

“Gracias, gobernador por hace dos años atrás, reconocer el trabajo Lamento que hoy su personal no le diera los datos completos y que es su secretario de Salud, que no estaba en toda esta gestión, tuviera que utilizar mecanismos políticos, yo creo que bien triste, para desmerecer no solamente el trabajo de la coordinación de equipo. Yo lo felicito a usted y felicito a su equipo de trabajo porque por fin vamos a hacer del CDT de Vieques, un centro de salud de Vieques es una realidad que es lo más importante aquí.

Así que yo sé que algunos se calientan con los procesos electorales, yo tengo tiempo para eso y por eso les hablo con los datos y con las cosas que vamos a seguir haciendo por Puerto Rico, así que espero que haya quedado menadamente claro”, concluyó.