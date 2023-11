Estos son los municipios con mejores y peores prácticas financieras

La entidad sin fines de lucro ABRE PR reveló los resultados de su nuevo Índice de Salud Fiscal de los municipios en Puerto Rico que demostró que un 55% de los ayuntamientos se encuentran operando en déficit.

Este número corresponde al año fiscal 2021 y representa cinco puntos porcentuales menos que el año anterior, por lo que apunta a una mejoría en las finanzas municipales a nivel general, según el estudio de la organización.

Se trata del octavo índice de este tipo que la entidad sin fines de lucro lanza y en el que hace un análisis exhaustivo de las finanzas de todos los municipios de la isla.

“El índice nace hace ocho años como una iniciativa innovadora que hizo disponible por primera vez públicamente el acceso a una radiografía de las finanzas municipales. Desde entonces, este análisis utiliza trece (13) indicadores con información derivada de los estados financieros auditados de todos los municipios”, indicó Kevin González, economista y miembro de la Junta de Directores de ABREPR, sobre la metodología que sigue la entidad.

“En estos ocho años esta sigue siendo la principal herramienta de análisis de este tipo que tienen tanto medios como ciudadanos para evaluar el desempeño fiscal de los ayuntamientos y, por tanto, fiscalizar la toma de decisiones fiscales de los alcaldes”, añadió González.

En esta última edición, las cifras muestran que, en sentido general, los ayuntamientos mejoraron significativamente sus indicadores financieros relativo a la pasada edición del índice que utilizó datos del año fiscal 2020 y que ABREPR dio a conocer para abril de este mismo año.

Mejoran varios indicadores

Entre los hallazgos más destacados de esta octava edición se encuentran que solo el 20 % de los municipios disminuyeron sus activos netos, mientras que en la publicación anterior un 54% había disminuido sus activos financieros. Además, solo un 32% vio una disminución en su fondo general, versus un 46% que lo había disminuido según los datos de la edición pasada.

“Lo más que nos llama la atención del análisis de esta edición es cómo disminuyó el número de municipios que dependen de fondos estatales para operar, solo un 27%, la cantidad más baja de municipios desde que se comenzó este índice hace 8 años”, destacó González.

Este índice analiza los datos hasta 2021, el primer año de este cuatrienio, puesto que los municipios tienen un retraso considerable en la presentación de sus informes financieros. Según indicó la organización, a partir de la pandemia, los ayuntamientos han alegado “retos de recursos humanos y trabajo remoto” que ha incidido en la capacidad para completar las actividades relacionadas con las auditorías.

Además, han recibido una cantidad de fondos federales sin precedentes, lo que ha complicado la contabilidad, mientras que los huracanes y otras emergencias también han afectado las operaciones y prioridades de los municipios. Ante este escenario, tanto el gobierno central, como federal han concedido relevos (“waivers”) para extenderlos términos para someter informes.

Durante la última publicación en 2020, unos seis (6) municipios fallaron en entregar sus estados a tiempo, y por ende nos formaron parte del índice. Este año cuatro (4) municipios no entregaron la información y no forman parte de esta edición, lo que es muy lamentable para los residentes de estos pueblos que no podrán calificar el estado de las finanzas de su municipio. Los municipios que no entregaron informes fueron Añasco, Corozal, Guánica y Morovis.

“A pesar de que notamos que hay un mayor número de municipios que aumentó el balance en su fondo general, lo cierto es que, en términos generales, los municipios recurrieron a transferencias de otros fondos gubernamentales al final del año, particularmente los fondos de servicio de deuda y proyectos capitales para cubrir la insuficiencia”, explicó el economista.

Los mejores y peores municipios con salud fiscal

Este año, los municipios con mejor salud fiscal fueron Vega Alta, Culebra, Hatillo, Aibonito y San Sebastián. El municipio de Vega Alta encabeza la lista por primera vez desde que comenzó la publicación del índice en el 2015. Los municipios con la peor salud fiscal son Maricao, Santa Isabel, Naranjito y Las Marías.

Los municipios que más mejoraron su salud fiscal durante esta última edición fueron Carolina, Dorado, y Aguada. Mientras que los municipios que más empeoraron fueron Comerio, Cabo Rojo, Luquillo y Moca.

ABREPR también analizó las notas de todos los municipios durante las últimas 3 ediciones del índice para identificar los municipios con mayor consistencia, tanto de buenas notas como deficientes.

Los municipios de Aibonito, Culebra, Fajardo y San Sebastián son los municipios más consistentes con buenas notas. Los municipios de Gurabo, Patillas, Villalba y Las Marías son los más consistentes con malas notas.