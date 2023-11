Denuncian que Legislatura no atendió sobre 60 medidas

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, denunció este miércoles que más de 60 medidas se volvieron a quedar sobre la mesa durante el cierre de la sexta sesión ordinaria de la Legislatura.

El líder legislativo señaló, además, que las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) no atendieron con urgencia la reforma contributiva, dejándola hasta el último día y luego de dos sesiones sin atenderse.

“Sobre 60 proyectos y resoluciones sometidas por el Ejecutivo no fueron atendidas en esta sesión que culminó ayer. Medidas importantes como los Proyectos de la Cámara 1699 y 1700, los cuales establecen marcos de regulación más estrictos sobre el flujo de capital de bancos extranjeros a Puerto Rico, así como la inversión de extranjeros, no fueron vistas. Ambas medidas fueron aprobadas con enmiendas en el Senado el 9 de noviembre y la Cámara no voto por esas enmiendas, dejando las mismas para la próxima sesión que empieza en enero”, dijo Johnny’ Méndez.

“La delegación del PPD no atendió con urgencia el alivio contributivo a los contribuyentes y las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. Si se hubiese aprobado esta reforma en el 2022, cuando se radicó la medida originalmente, en el mes de abril ya nuestra gente trabajadora hubiese recibido los beneficios. Lo mismo sucedió con las organizaciones sin fines de lucro, que por tercer año consecutivo tuvieron que esperar hasta el final de la sesión para conocer si recibían este año las aportaciones que necesitan para continuar ofreciendo los servicios a los más vulnerables”, añadió.

La reforma -Proyecto de la Cámara 1839- establece que los hogares con ingresos, sean individuales o combinados, entre $41,500 hasta $61,500, verán una reducción a una tasa de 24 por ciento. Mientras que desde los con ingresos entre $61,500 a $81,500, entran también en la nueva tasa de 24, ampliando así la base de la baja en contribuciones.

“Otras medidas de compañeros para atender el tema prioritario del acceso a viviendas en Puerto Rico, así como asuntos contra la corrupción pública y desarrollo económico, entre otros, no fueron atendidas. De igual forma, no se evaluó el ajuste de compensación para los jueces, a pesar de que ya está presupuestado”, concluyó.