Aspirante a la alcaldía de San Juan por el Proyecto Dignidad aclara que sigue en la contienda para el 2024

Tras las expresiones del comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad (PD), Nelson Rosario Rodríguez, el pasado domingo, asegurando que aún la colectividad no contaba con un candidato para la alcaldía de San Juan, el aspirante para dicho puesto, José “Joe” Vargas, aclaró hoy, miércoles, que continúa en la carrera electoral.

Vargas, quien radicó su candidatura el pasado 27 de octubre, indicó que es el único aspirante del PD para la alcaldía de la capital, y que desconoce por qué Rosario Rodríguez realizó tales expresiones esta semana en Radio Isla 1320.

El comisionado electoral del PD, tras ser cuestionado en la entrevista radial sobre la existencia de un candidato para la alcaldía de San Juan, expresó que “todavía no tenemos candidato, pero vamos a tener” e hizo alusión a un posible aspirante, diciendo que “la persona que teníamos tiene un negocio a nivel internacional y, en uno de esos negocios, tuvo que ir a resolver un problema que hubo”.

Además, Rosario Rodríguez aseveró que “ese puesto de San Juan es un poco complicado porque hace falta una persona que tenga cierta notoriedad y cierto éxito personal”.

Vargas comunicó su preocupación ante las declaraciones del comisionado electoral del PD, pues dijo que “pone en tela de juicio lo que vienen siendo las competencias que pudiera tener yo ante este candidato – no sé si llamarle ficticio – o sea, es la persona que Nelson Rosario está diciendo que es la persona que a él le hubiera gustado que estuviera ahí, pero esa persona no radicó porque la única persona que radiqué soy yo”.

El director de campaña del aspirante, William López, informó que sostuvo una conversación vía llamada telefónica con Rosario Rodríguez, en la que no sintió “ser atendido con la deferencia que debería tener para un director de campaña de un aspirante a candidatura”.

“Traté de comunicarme, pero lamentablemente no fue una comunicación efectiva ni produjo el resultado de clarificar la duda. Al momento, no tenemos ningún razonamiento. De hecho, no se nos dio ninguna explicación. Simplemente se nos dijo que esa era una opinión o una percepción personal y que no era supuestamente lo que se quería decir”, aseguró López.

El candidato del PD clarificó que su respuesta a las expresiones de Rosario Rodríguez no es una queja hacia su persona, pues aseveró que el comisionado electoral “ha estado muy comprometido en estos días realizando un exceso de trabajo”.

Según Vargas, el PD está sobrecargado de trabajo debido a la cantidad de radicaciones que ha recibido.

Por su parte, López denunció que “dar la impresión de que hay un candidato preseleccionado, cuando el candidato que radica responsablemente su aspiración está presente, e invisibilizarlo, me parece que es altamente inapropiado por parte de un comisionado electoral”.

La fecha, según Vargas, en la que el PD comunicará las personas radicantes certificadas será el sábado, 18 de noviembre.