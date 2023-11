Alcaldesa interina de Ponce niega pago de liquidación de vacaciones a Luis Irizarry Pabón

La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, negó hoy, miércoles, que haya autorizado un pago por concepto de liquidación de vacaciones a Luis Irizarry Pabón, por la cantidad de $25,225.70 correspondientes al exceso de 60 días acumulados, contrario a lo denunciado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Las expresiones de Sifre Rodríguez surgen luego de que en un comunicado del PFEI, señalara que el pago global de licencia de vacaciones acumuladas a favor de Irizarry Pabón, presuntamente emitido por la alcaldesa interina y los funcionarios autorizados cuando ya había sido emitida la resolución de suspensión, podría constituir una irregularidad en el manejo de fondos públicos y tiene visos de ilegalidad.

“Esta alegación es totalmente falsa. Dicho pago no se ha emitido, ni se emitirá. Los pagos de esa naturaleza solo se tramitan cuando un empleado se desvincula del Municipio. Por otro lado, el alcalde Irizarry Pabón no ha solicitado el pago. Inclusive por error de Recursos Humanos, el alcalde Irizarry Pabón no recibió su quincena en el día de hoy, aún cuando tiene derecho al pago de esta quincena porque no ha sido suspendido de sueldo”, expresó por escrito la alcaldesa interina de Ponce.

“Una vez se suspende al alcalde el 1 de noviembre, la PFEI solicita una certificación del sueldo, beneficios marginales y balances de vacaciones y enfermedad del alcalde. Atendiendo esta solicitud se emitió ese mismo día la certificación de parte de la oficina de Finanzas y la de Recursos Humanos detallando la información solicitada. Luego el 10 de noviembre se emite una segunda certificación a solicitud de los abogados de Irizarry Pabón al comunicarse con la oficina del alcalde. En esa segunda certificación, se reitera que el alcalde no ha recibido ninguna liquidación, por estar suspendido de empleo y se detalla que el último pago que recibió fue el 31 de octubre, correspondiente a esa quincena”, sostuvo.

“Hoy con todo el revuelo que ha causado la comunicación difundida por el PFEI, se emite una certificación adicional expresando lo mismo. De igual forma, por error de Recursos Humanos en la certificación original del 1 de noviembre se calculó la cantidad acumulada en dinero de los 60 días de vacaciones, días que suman la cantidad que supera los 25 mil dólares, creando la percepción errónea de que se emitiría ese pago. Por lo que reitero que no existe solicitud de la liquidación de esa licencia en favor del alcalde, Luis M. Irizarry Pabón, ni esta funcionaria ha autorizado acción alguna en relación a ese tema”, añadió.

Tribunal Apelativo confirma suspensión de Luis Irizarry Pabón como alcalde de Ponce

El recurso presentado por el doctor, Luis Irizarry Pabón, tras ser suspendido sumariamente como alcalde de Ponce por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), fue desestimado ayer, martes, por el Tribunal de Apelaciones.

Los abogados del doctor, José A. Andreu Fuentes y Carlos Tones Nolasco, confirmaron a inicios de mes que apelarían la determinación del PFEI luego de que en una vista de Regla 6, la jueza Adria Cruz Cruz del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce, encontrara causa para arresto contra su cliente por dos violaciones el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos del artículo 251 del Código Penal, por enriquecimiento injustificado.

El panel de jueces del apelativo, integrado por su presidente el juez Rivera Colón, el juez Monge Gómez y el juez Cruz Hiraldo, confirmó la resolución emitida por el PFEI sobre la medida cautelar de suspensión de empleo al doctor. Andreu Fuentes y Tones Nolasco habían reclamado cuatro instancias de alegado error por parte del Panel.

El Tribunal devolvió el caso a la institución para que continúe con los procedimientos administrativos, de conformidad con la reglamentación aplicable.

En la decisión del Foro, el juez ponente Monge Gómez, puntualizó que el pago global de licencia de vacaciones acumuladas a favor de Irizarry Pabón por $25,225.70, emitido par la alcaldesa interina y los funcionarios autorizados cuando ya había sido emitida la resolución de suspensión, podría constituir una irregularidad en el manejo de fondos públicos y tiene visos de ilegalidad.

“No obstante, debe quedar meridianamente claro, de que somos del criterio de que actuó correctamente el Panel al disponer de la medida cautelar de suspensión sumaria de empleo de Irizarry Pabón. Tanto la Ley del PFEI como la reglamentación aplicable así lo validan, tras la determinación de causa probable para arresto del TPI que recayó en contra del recurrente,” reza de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

El pasado mes de abril, el PFEI, determinó designar un fiscal especial independiente al alcalde tras la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

PPD le quita sus cargos políticos al alcalde de Ponce

Luego de que se encontrara causa contra Irizarry Pabón, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, separó al mandatario municipal de todos sus cargos políticos.

“Ante los hechos acontecidos hoy, he tomado la decisión de separar de todas sus posiciones políticas en el PPD, incluyendo su posición de Presidente del Comité Municipal de Ponce, al alcalde Luis Irizarry Pabón, en lo que se dilucida su caso ante la justicia”, expresó Ortiz González.

“Aunque he sido claro en que reconozco que al alcalde le asiste el derecho a que el estado le pruebe cualquier acusación más allá de duda razonable; es mi deber actuar siempre en protección de la institución. Nuestro Reglamento es claro en torno a situaciones como esta”, añadió.