Pierluisi dice que presidenta alterna del CEE continuará sus funciones

A pesar de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, habría mencionado que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, tenía que ser nombrada antes de que culmine este martes o de lo contrario debía cesar sus funciones, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia mencionó que ese término no le aplica.

“El tribunal tendrá que decidir el asunto. Yo entiendo que en la jueza Padilla no está llevando a cabo, no está actuando como una presidenta interina. Ese concepto no le aplica. Ella es presidenta alterna ejerciendo las funciones de presidenta, en vista de que hay una vacante, y yo nunca he descartado el llenar esa vacante. Es más, el tracto claro de que he tratado de llenar esa vacante en dos ocasiones, así que no descarto volver a intentar en algún momento en el futuro”, expresó el gobernador a preguntas de la prensa.

De paso, el gobernador advirtió que no descarta someter ese nombramiento, pero por el momento no lo hará.

“Yo he dicho y repito que nunca he descartado hacer designaciones adicionales, ya lo he hecho en dos ocasiones. He designado candidatos para la presidencia y para la presidencia alterna en dos ocasiones y han sido rechazados por el Senado y la Cámara. Por el momento, estoy satisfecho por la labor que ha estado llevando a cabo la jueza Padilla. Ella tiene el cargo, ostenta el cargo de presidente alterna. Y, conforme a las funciones, los deberes y responsabilidades de ese cargo, ella sustituye al presidente en caso de que hay una vacante, eso es lo que está ocurriendo. Yo no descarto no hacer un nombramiento en propiedad para la presidencia. Y de igual manera, si surge una vacante en la presidencia alterna. Pero no ahora mismo no tengo la intención de hacerlo”, añadió.

El pasado 27 de octubre, el juez Alfonso Martínez Piovanetti sostuvo que la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera puede permanecer en el cargo hasta el día que culmina la Sesión Ordinaria el 14 de noviembre.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago demandó al gobernador y a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por entender que la negativa del gobernador de someter nuevos nombramientos, procura que la presidenta alterna de la CEE ocupe el cargo de la presidencia de la CEE indefinidamente, sin haber sido nombrada ni confirmada para ese puesto en clara violación a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El juez Martínez Piovanetti desestimó la demanda presentada por el presidente del Senado.