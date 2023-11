Los creadores de “Blue Eye Samurai” hablan de la singularidad de este programa de animación

Blue Eye Samurai Blue Eye Samurai. Maya Erskine as Mizu in Blue Eye Samurai. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2023 (COURTESY OF NETFLIX)

Michael Green y Amber Noizumi, marido y mujer, se unieron por primera vez para co-crear, co-escribir, co-producir y co-dirigir la última serie de animación de Netflix, “Blue Eye Samurai”. La serie de ocho episodios de una hora de duración sigue la historia de venganza de su protagonista, Mizu, un maestro de la espada mestizo que vive una vida disfrazada durante el Periodo Edo en Japón. Y lo que se despliega en la pantalla es un proyecto apasionante lleno de emoción, acción y personajes divertidos.

P: ¿Puede contarme cómo surgió la historia de “Blue Eye Samurai”?

Noizumi: Tenemos una hija que ahora tiene más de 15 años, en la década de los ochenta, y nació con unos ojos azules que yo no creía que le fueran a permanecer. Y a los cuatro meses levantó la vista y tenía unos ojos azules preciosos y brillantes, y me quedé tan sorprendida y tan emocionada que le envié un mensaje (a Michael): “¡Tiene los ojos azules!”. Él me dijo algo así como... ok. Y tuve que deshacerme de esos sentimientos de por qué estaba emocionada y ni siquiera me había dado cuenta de que quería que tuviera los ojos azules y que pareciera más blanca, menos como yo, y más como él. Y la llamó la Samurai de los Ojos Azules y lo anotó como un buen título. Durante los 10 años siguientes, más o menos, empezamos a hablar de lo que habría significado tener ojos azules primero en Japón y durante el periodo Edo de Japón, cuando las fronteras estaban cerradas y eso se veía como algo raro y monstruoso.

Green: Con el tiempo, hablamos mucho de lo que podría ser una historia. Entonces nos encontramos con el personaje de Mizu, que se convirtió en algo muy real para nosotros, y la serie se convirtió en un depósito de muchos de los sentimientos que Amber compartía conmigo sobre cómo fue su infancia creciendo como mestiza en una ciudad con muy poca gente mestiza. Y lo siento, no debería hablar por ti...

Noizumi: Pero, ya me has oído contar la historia.

Green: Bueno, (Amber) se sentía como una extraña en casa por no ser vista como blanca, y luego iba a Japón y se sentía como una extraña y no era vista como suficientemente japonesa... Y lo que significa no sentir que perteneces a ningún sitio es algo con lo que mucha gente se siente identificada.

P: ¿Y cuándo se sintió preparado para hacer este espectáculo, ya que llevaba tiempo rondándole por la cabeza?

Noizumi: Cuando pensábamos en cómo íbamos a contar esta historia y cómo íbamos a ser capaces de crearla con la envergadura que requería, no veíamos cómo hacerlo o cómo sería posible lograrlo... Hasta que surgió la idea de la animación. Antes de eso, no habíamos visto animación para adultos como esta, y cuando empezamos a ver más apetito por programas de animación para adultos y Netflix acababa de crear un departamento entero dedicado a la animación para adultos, fue cuando la idea realmente despegó.

Green: Entonces supimos al instante cómo hacer el programa del que habíamos estado hablando y no tuvimos que hacer que encajara en una caja de lo que sería una versión de televisión de live-action. Podíamos hacer realidad nuestras mayores ambiciones.

P: Háblenos más de Mizu. ¿Cómo encontró este viaje para ella a lo largo de toda la serie?

Noizumi: Creo que Mizu siempre tuvo que ser Mizu debido a las restricciones que le imponía la sociedad de la época. Y si nos fijamos en sus objetivos, sus deseos, sus necesidades y las fuerzas externas, siempre tuvo que ser así. El trabajo que hicimos consistió en crear el lado más suave de lo que ella quiere y cómo responde a esas fuerzas, pero esta idea focalizada de “debo ser la mejor para conseguir lo que necesito” siempre fue un hecho.

“La única forma de hacer que la gente se interese es si sus emociones están comprometidas”. — Michael Green, guionista y productor estadounidense.

P: Se han hecho muchas cosas diferentes en términos de producción y animación, y la serie no se parece a ningún programa de animación que yo haya visto. ¿Qué aspectos únicos surgieron de la escritura de “Blue Eye Samurai”?

Green: En cuanto a los guiones, fuimos muy duros con nosotros mismos para asegurarnos de que los guiones que enviábamos a un equipo que los iba a abordar por nosotros, editar juntos y luego animar, fueran precisos y estuvieran listos para salir. Realmente actuamos como nuestra propia red y estudio, dándonos rondas de notas para que los guiones fueran intachables porque sabíamos que íbamos a pedir a muchos artistas talentosos que trabajaran muy duro en ello. Todo fue muy agradable: trabajar con los artistas, hablar con ellos de la historia, disculparnos cuando les pedíamos que hicieran las cosas de nuevo porque no tenían la emoción necesaria, dirigir a nuestros actores, editar, reeditar... Y luego tuvimos una educación increíble aprendiendo cómo funciona la animación con nuestro equipo, empezando poco a poco cada reunión diciendo: “Eh, somos los menos cualificados aquí, pero aún así estamos al mando... lo siento, y por favor, esperen mientras hacemos preguntas tontas”. Son muy pacientes con nosotros porque la dirección de programas de acción es análoga a la dirección de programas de animación, pero no es uno por uno. Y ahora, después de una temporada, estamos capacitados para hacerlo.

P: Es un viaje emocional envuelto en una historia de acción. ¿Cómo se consigue que el público se interese por los personajes con tanta acción?

Green: La única forma de hacer que la gente se interese es que sus emociones estén comprometidas. Al principio, parte de nuestra propuesta era que ésta iba a ser una serie de animación, pero que íbamos a vivir los primeros planos como si se tratara de una serie de acción real, y que queríamos que el público se sintiera tan unido a estos personajes como si se tratara de estrellas de cine. Y eso significaba diseñar rostros que pudieran emocionar de esa manera, y darles el tiempo y los recursos necesarios, pero también cortar por lo sano. No hicimos lo que hace mucha animación de acción.

Noizumi: Es mejor atrapar a la gente con los personajes y sus viajes, y una vez que estás involucrado, puedes ir a las profundidades del infierno con ellos.

P: Amber, siendo éste tu primer papel como guionista en el mundo del espectáculo, ¿hay algo que te haya llamado la atención o te haya sorprendido?

Noizumi: Imaginaba que sería un trabajo arduo, pero no lo fue porque me encantó hacerlo. Fue una exploración de mí misma y pude hacerlo con mi compañero de vida, y ha sido un proyecto tan apasionante que lo he disfrutado mucho más de lo que pensaba.

P: Michael, usted ha trabajado en un gran número de películas y series de superhéroes, detectives y toda una serie de historias y escenarios interesantes. ¿Qué destaca de “Blue Eyed Samurai”?

Green: Lo personal que es... Esto viene de casa, esto viene del corazón. Es original y tiene mucho significado. Y la idea de hacerlo bien se convirtió en algo mucho más importante para nosotros que los personajes que ya son queridos... Porque si hacemos nuestro trabajo, estos podrían convertirse en personajes queridos, y en secreto puedo saber hasta qué punto se basan en mi persona favorita.

Blue Eye Samurai’ ya está disponible en Netflix.

8

episodios que tiene la serie ‘Blue Eye Samurai’.