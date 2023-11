Joven sale en defensa de Braulio Castillo

Un joven identificado en las redes sociales como, Kennix Ceballos, salió en defensa del actor, Braulio Castillo hijo, luego de que publicara en su página de Facebook unas expresiones sobre una mujer con sobrepeso, con quien se topó en una panadería de la zona metropolitana.

“Hace poco más de un año le escribí a @brauliocastillopr para entrevistarlo, no podía creer que me contestara. Llegó a mi casa y en medio de las conversaciones me preguntó si estaba bien de salud y como me sentía, evidentemente no estaba bien. Notó mi dificulta al moverme y mi fatiga debido a mi sobrepeso y Me dijo que conocía doctores, nutricionistas y que estaba a mi disposición para lo que yo necesitara”, escribió Ceballos en la cuenta que utiliza en Facebook e Instagram para promover sus videos (“Sir_ceballos”).

“No me sentí ofendido ni lo tome como una falta de educación ….. todo lo contrario él se preocupó por mi, un desconocido, sentí su deseo genuino de ayudarme y no tenía por qué ofrecerme su ayuda… yo no tenía nada que ofrecerle a cambio y la entrevista que le hice para mi canal no lo haría mas famoso de lo que es”, agregó.

Posteriormente, el joven describió el acercamiento del actor como “un acto de amor” que logró “abrirle los ojos”. Sin embargo, aprovechó el momento para brindarle un consejo a Castillo.

“Mi consejo para ti, Braulio Castillo Actor, que como otros me motivaste a un cambio es que… si lo que quieres decir es para bien y sabes decirlo con amor, consideración y con deseo real de ayudar hazlo…. el que quiera mejorar que lo haga y al que no le importe su vida que siga igual”, concluyó diciendo Ceballos.

El también locutor y presentador le respondió el post y le dijo “WOW Kennix!!!!!!! Me has hecho el día!!!! Dios te bendiga!!!!”. Acto seguido, Ceballos le respondió “Braulio Castillo Actor gracias a ti!! Preocuparse por los demás es un acto de bondad que no debe ser condenado!!”.

La publicación de Braulio en la red social desató una polémica ya que aseguró sentirse triste por lo que estaba consumiendo una mujer en sobrepeso. Además, admitió que no se le acercó a decirle “que se cuide” porque seguramente no lo tomaría de la mejor manera.

“Acabo de ver en una panadería a una dama (en sobrepeso) desayunarse: 1 sándwich JQG, 1 bolsita de papitas, 1 pedazo de bizcocho de chocolate, 1 chocolatina y 1 malta. De inmediante me invadió una gran triteza. Por más felu que ella se veía, devorando su “desayuno”, yo no podía evitar el seguir triste [...] Que mal trabajo hemos hecho educando al país”, compartió el actor boricua.

“Yo no tengo por qué retractarme”

Castillo reaccionó a la ola de comentarios y opiniones que recibió en contra de sus expresiones. Durante una entrevista con WIAC 740 AM, el actor aseveró que no siente remordimiento y que no se retractará de las mismas ya que solo utilizó la palabra “sobrepeso”, a la que describió como “desafortunada”.

“Esto ha sido una cacería, una flagelo básicamente... pero fíjate, en vez de hacerme sentir atacado, indignado, vulnerable, lo que ha hecho es dar una gran lección de la radiografía del país. Yo me siento en paz. Yo no tengo ningún remordimiento. A lo mejor es una palabra desafortunada [sobrepeso] chévere, pero mi planteamiento está ahí. Yo no tengo por qué retractarme de lo que yo estaba diciendo. Ahora, a lo que voy es el daño que le pueden hacer a personas frágiles”, manifestó Castillo.