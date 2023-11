Abogados de Mariana Nogales denuncian supuesta intención de Hacienda de perseguirlos

Los abogados José A. Andréu Fuentes, Frank C. Torres Viada y Ricardo Prieto García —quienes representan en su proceso penal a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, a su madre y a la corporación de esta— denunciaron hoy que tienen información de un planteamiento para investigarlos contributivamente desde el Departamento de Hacienda.

En conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, los licenciados emitieron contundentes declaraciones en reacción a lo que consideran como un intento de intimidación y persecución por parte del Departamento de Hacienda, y sus representantes, en contra de los abogados y el perito de la defensa en relación al caso de la representante que se dirime en el Tribunal como parte de la vista de Regla 6 en alzada.

Los abogados mostraron una carta que enviaron ayer, 13 de noviembre al secretario de Justicia, Hon. Domingo Emanuelli Hernández, con sus denuncias. Expresaron que luego de que en la vista original (Regla 6 Inicial) el Tribunal de Primera Instancia de San Juan no encontrara causa probable para el arresto contra ninguna de las imputadas en los casos relacionados a supuestas violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico, han ocurrido lo que calificaron como serias irregularidades.

Plantearon que “Tanto en la Regla 6 inicial como en la Regla 6 en alzada, la defensa ha utilizado el testimonio del Lcdo. Ángel Marzán Santiago, como perito en asuntos contributivos. El testimonio del Lcdo. Marzán Santiago en la Regla 6 original y en la Regla 6 en alzada esencialmente ha versado sobre las deficiencias que en su opinión contiene la investigación llevada a cabo por el Departamento de Hacienda en el caso y la opinión brindada por el CPA Manuel Díaz Saldaña durante su testimonio como perito del Ministerio Público. Desde que el Tribunal no encontrara causa para arresto en la vista de Regla 6 inicial el 24 de mayo de 2023, nosotros, los abogados de defensa, y el Lcdo. Marzán Santiago, hemos estado recibiendo información de distintas fuentes anónimas, a los fines de que funcionarios de alto nivel del Departamento de Hacienda han manifestado que habrán de investigar criminalmente a los abogados y al Lcdo. Marzán Santiago, como consecuencia de este caso, y “por haber hecho quedar mal al Departamento de Hacienda”, entre otras consideraciones indebidas”.

Según los abogados, dicha información se ha incrementado luego del contrainterrogatorio realizado por nosotros, los abogados de defensa, al CPA Manuel Díaz Saldaña en la vista de Regla 6 en alzada que actualmente se está llevando a cabo. ‘A pesar de que nosotros no le habíamos dado mayor importancia a la información previamente recibida, durante la vista del pasado jueves, 9 de noviembre de 2023, la situación cambió radicalmente. Esto debido a que durante un receso del contrainterrogatorio del Lcdo. Marzán Santiago por parte del fiscal Ramón Mendoza, los fiscales especiales independientes le manifestaron en una reunión en cámara al juez, que preside el proceso de Regla 6 en alzada, que el Departamento de Hacienda habría de referir al Lcdo. Marzán Santiago al Departamento de Justicia para ser procesado criminalmente por la supuesta comisión del delito de haber actuado en el pasado como especialista en planillas sin estar registrado para ello. Dicha decisión del Departamento de Hacienda de referir al Lcdo. Marzán Santiago al Departamento de Justicia surge cuando, a preguntas del fiscal, el testigo contestó que en el pasado había “trabajado en la preparación de planillas” y que no “ha estado registrado con el Departamento de Hacienda”. Esto luego de que el CPA Manuel Díaz Saldaña interrumpiera al fiscal para informarle sobre el particular”, agregaron.

“Es evidente que las expresiones del Lcdo. Marzán Santiago durante su testimonio en la vista de forma alguna constituyen una admisión de delito, pues dichas expresiones no han sido contextualizadas en una acción concreta que demuestre que éste haya actuado en algún momento como especialista en planillas, al llenar o firmar como preparador alguna planilla en particular, ni cuentan con especificidad de tiempo y lugar. Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Hacienda, con la complicidad de los fiscales especiales independientes y en un claro acto de mala fe, concluyen de inmediato la comisión de delito por parte del Lcdo. Marzán Santiago y lo refieren al Departamento de Justicia sin consideración, análisis o contemplación ulterior alguna, lo que confirma la información previamente recibida y el ánimo prevenido de los funcionarios de Hacienda de intentar hacer daño a todo aquel que se identifique con las imputadas, incluyendo a sus propios abogados”, manifestó Torres Viada, abogado de la corporación perteneciente a la madre de representante Mariana Nogales.

“Resulta claro que esto es una acción hueca, infundada y maliciosa, con el solo propósito de intimidarle durante su testimonio y, peor aún, pretenden desacreditarlo como testigo, lo que podría incluso lacerar su reputación. Todo esto demuestra la actitud y el ánimo prevenido con el que actúan los funcionarios y contratistas del Departamento de Hacienda en este proceso y la clara inclinación de utilizar su poder para intimidar o hacer daño a todas aquellas personas que de alguna u otra forma estén identificados con la defensa de las imputadas en el caso. Esta actuación confirma la información que hemos estado recibiendo sobre la intención descabellada y mendaz del Departamento de Hacienda de investigar al Lcdo. Marzán Santiago como represalia por su testimonio pericial en el caso y a nosotros, los abogados de la defensa, como si fuera una vendetta por defender nuestro caso como se garantiza en un estado de derecho como el que disfrutamos”, manifestó Andréu Fuentes, abogado de la representante Mariana Nogales.

Por su parte Prieto, abogado de la Lcda. Rita Molinelli Freytes, indicó, “Esta situación se agrava ante el conocimiento de que este comportamiento extraordinario se ha convertido recientemente en un patrón inaceptable. Como es conocido, la violación intencional de los derechos civiles de cualquier ciudadano no solo puede constituir un acto ilegal sancionado por las leyes penales de Puerto Rico y de los Estados Unidos, sino que, además, constituye base para una acción civil en reclamo de daños y perjuicios, al amparo de las leyes de Puerto Rico y las disposiciones de la leyes federales (42 USC 1983), que imponen responsabilidad civil a los funcionarios públicos que bajo so color de autoridad, negligente o maliciosamente, infrinjan el ejercicio válido de derechos constitucionales. Así pues, debe quedar claro que este tipo de intimidación y abuso de poder por parte de funcionarios y contratistas del Departamento de Hacienda no va a ser tolerado por los abogados serios como nosotros ni por nuestros clientes, quienes tomarán todas las acciones legales a su alcance para reclamar cualquier violación a sus derechos constitucionales”.

Ante la gravedad de esta situación y la posible infracción de leyes de naturaleza penal, los abogados expresaron que solicitaron una investigación de este asunto por parte del Departamento de Justicia, así como que se tomen las medidas profilácticas necesarias para impedir o evitar este tipo de abuso de poder en contra de ellos como abogados de defensa y de sus clientes en este asunto.