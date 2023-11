UTIER hace llamado para manifestarse frente al Tribunal Federal en Hato Rey

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) ha convocado a sus miembros activos, movilizados y jubilados a unirse a una manifestación el martes 14 de noviembre frente al Tribunal Federal de Hato Rey. Este acto de solidaridad y resistencia busca salvaguardar las pensiones ante la Junta de Control Fiscal.

“Instamos a los miembros de la UTIER y a otras organizaciones aliadas a sumar fuerzas en esta manifestación. Es el momento de elevar nuestra voz para proteger nuestras pensiones y rechazar cualquier intento de incrementar injustamente los costos de energía”, afirmó Josué Mitja, presidente de la UTIER.

“Es imperativo que nos mantengamos firmes en la defensa de nuestros derechos”, añadió.

La UTIER convoca a manifestarse este martes, 14 de noviembre a las 10:00 a.m. frente al Tribunal Federal uniéndose así a varias organizaciones que se han sumado a esta causa, convocando a protestar bajo el lema “Buitre Go Home” desde las 9:00 a.m. en el mismo lugar. Este movimiento unificado se opone tanto al potencial incremento en la factura de luz como a las políticas que amenazan la estabilidad de los sistemas de retiro.

Esta convocatoria se produce en un contexto crítico, donde entidades financieras que compraron bonos tras la emisión de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, como BlackRock Financial Management, GoldenTree Asset Management, Taconic Capital Advisors, Nuveen Asset Management, Goldman Sachs y MacKay Shields, buscan a través de un acuerdo con la Junta de Control Fiscal implementar medidas que resultarán en aumento en las tarifas eléctricas para los consumidores de Puerto Rico y en la reducción de las pensiones.

“Este es un momento crucial para la comunidad puertorriqueña. Nos unimos para rechazar cualquier abuso financiero y para proteger los derechos adquiridos de nuestros trabajadores. La manifestación del 14 de noviembre es un paso fundamental en esta lucha”, expresó el portavoz de la UTIER.

La UTIER, junto con otras organizaciones participantes, invita a todos los interesados a sumarse a esta manifestación en el Tribunal Federal, Ave. Chardón, como una muestra de resistencia y unidad frente a los desafíos que enfrentan los trabajadores y la sociedad en Puerto Rico.