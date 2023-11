PIP presenta comité que actualizará su plan de gobierno de cara al 2024

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó hoy la comisión que actualizará el Programa de Gobierno Patria Nueva 2024 que presentará ese colectivo como plataforma política de cara a las próximas elecciones generales.

El presidente y candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau, explicó la naturaleza del proyecto. El portavoz del partido aseguró que se trata de crear la propuesta más abarcadora para atender los problemas más apremiantes que aquejan a Puerto Rico.

“Este equipo de trabajo lo conforman diversas figuras profesionales, académicos, activistas. Personas que tienen experiencia en sus respectivas disciplinas y ellos y ellas estarán trabajando bajo el liderato de la persona a quien el Comité Central del PIP y este servidor le hemos confiado la tarea de coordinar los esfuerzos del proyecto de Patria Nueva, el profesor Carlos Gorrín Peralta”, explicó Dalmau mientras presentó al reconocido profesor constitucionalista, quien estará a cargo de coordinar los esfuerzos para atemperar la propuesta del partido a la realidad actual.

“En ese esfuerzo no solo van a participar diversas organizaciones de base no gubernamentales y distintas figuras que son activistas en sus respectivas áreas, sino que además se realizaran eventos en distintos lugares de Puerto Rico para ir nutriendo este programa y actualizarlo a lo que son las necesidades de este momento”, añadió.

Dalmau indicó que estos eventos son una suerte de continuación de las visitas que continuó haciendo el candidato luego de las pasadas elecciones al que llamó Patria Nueva En Tu Comunidad, donde visitó varios pueblos y a entabló reuniones en diversas comunidades donde recibió el insumo de los constituyentes sobre problemas medulares del país como la economía, la salud, educación, seguridad y la descolonización.

“El proyecto de Patria Nueva se resume en un gobierno limpio y efectivo, y también en impulsar la descolonización de manera democrática. Esta propuesta de programa de gobierno demuestra nuestra actitud de gobierno. Nosotros no vamos a mirar cuál puede ser la predilección de estatus de aquellas personas que puedan aportar en este esfuerzo”, dijo Dalmau.

“Lo que miraremos es los méritos que tienen estas personas, su compromiso con esta visión de protección de los derechos humanos y en ese sentido sienta la pauta de que bajo mi gobierno no se van a mirar los colores, se va a mirar la excelencia en la ejecución y la visión que tienen para que puerto rico eche hacia adelante”, añadió.

Profesionales, académicos y activistas

Por su parte, el coordinador del esfuerzo, el abogado y profesor Carlos Gorrín Peralta, presentó al equipo que se encargará de actualizar la propuesta de gobierno a quien describió como un grupo intachable de profesionales, académicos y activistas en distintos temas medulares para el país.

“La comisión de programas que hemos formado me enorgullece porque representa un equipo impresionante de profesionales, académicos, activistas y expertos en los diferentes temas. En el ámbito de la salud está el doctor Heriberto Marín Centeno y la doctora Elba Díaz, ambos académicos del Recinto de Ciencias Médicas, ella de la Escuela de Odontología y él además de ser también economista, es profesor de la Escuela de Salud Pública”, indicó Gorrín Peralta mientras señaló que el tema de educación estará a cargo de la doctora Nelly Sambrana.

“El tema del desarrollo económico estará a cargo de Francisco Cátala, quien coordinara el área de economía junto a al doctor Edwin Irizarry Borra, ambos economistas de primer orden”, dijo.

Gorrín Peralta señaló además que el tema ambiental estará a cargo del asesor legal de la delegación del PIP en la Asamblea Legislativa, Víctor Alvarado junto al ingeniero Javier Biaggi.

El ámbito social, explicó, estará bajo la tutela de la doctora Vilma Serrano, profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico y la licenciada Adriana Gutierrez, tambié asesora legal en la Asamblea Legislativa.

“Por último, en el tema de la reestructuración gubernamental estará Víctor García San Inocencio y don Juan Mercado, ambos abogados prominentes que producirán un nuevo plano para la reestructuración que necesita el gobierno”, señaló el reconocido letrado.

“El comité ha tenido y seguirá teniendo como norte la protección de los derechos humanos de todos en Puerto Rico y, por supuesto, la satisfacción de las necesidades básicas que implican esos derechos. Me refiero no solamente a los derechos tradicionales que el gobierno no se supone que violente sino una visión más amplia de lo que son los derechos humanos, particularmente en la comunidad internacional, que reconoce no solamente los derechos civiles y políticos, sino los derechos económicos, sociales y culturales”, explicó.

Buscan puntos en común

Sobre el frustrado intento de aunar esfuerzos en un colectivo electoral del PIP junto al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Dalmau explicó que el plan tendrá muy presente el coincidir en temas de vital importancia por los que ambos colectivos militan.

“Hay organizaciones que pertenecen al PIP que son activistas ambientales, igualmente organizaciones que están afiliadas a MVC que hacen lo propio y pueden establecerse esos diálogos, pero lo que estamos pensando es que en el momento preciso, el que haya una agenda común entre el PIP y MVC en el momento en el que se oficialice los entendidos que están en curso que podamos tener ideas y propuestas que ambas organizaciones compartimos y apoyamos como la salud, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la seguridad y demás”, explicó el presidente del PIP.

“Cada organización tendrá su proyecto político definido, lo que vamos a buscar son coincidencias en los puntos definidos para que podamos impulsar esos asuntos”, añadió.