“Es un disparate”: Pierluisi rechaza que se gaste $60 millones en campaña publicitaria

El gobernador Pedro Pierluisi rechazó el lunes, el alegato de su contendora primarista, Jenniffer González Colón, de que se ha gastado 60 millones de dólares en publicidad para promocionar “la obra”.

“Primero que nada ese estimado, esta está totalmente disparatado. Es totalmente incorrecto. La información que le llegó a la comisionada es claramente errónea. La cantidad, pero es que ni se acerca jamás a esa cantidad. Estamos hablando de que es alrededor de un millón de dólares que ha gastado el gobierno, ponle que sea algo más, o sea, es una cantidad extremadamente, o sea, hay que tener juicio aquí y siento, siento cierta seriedad cuando se hacen señalamientos. Es un disparate de marca mayor”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Estar diciendo que el gobierno gastó la cantidad de seis millones de dólares en anuncios en los medios, eso es un disparate. Uno no puede estar hablando así, sin constatar las cosas, confirmar lo que uno dice”, añadió.

Pierluisi Urrutia defendió el gasto en publicidad y alegó que se ha utilizado de manera juiciosa.

“La cantidad que se ha utilizado es muy juiciosa. El gobierno tiene la responsabilidad de informar al pueblo de las iniciativas en curso, de las obras en curso, de los programas en curso. Eso es lo que está haciendo. Tiene un claro fin público lo que se está pautando en los medios”, expresó el mandatario.

De otra parte, aseguró que prevalecerá en los tribunales ante la demanda radicada por el Partido Popular Democrático PPD por el uso de la frase “Haciendo que las cosas pasen”.

“No, eso se va a caer en pedazos, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque esto se desde desde por lo menos, los años 80, el gobierno ha pautado en los medios para informar lo que hace. Desde, por lo menos, desde la administración de Rafael Hernández Colón, eso se ha hecho consistentemente. Así que, ese caso es frívolo. No va a prevalecer, no va bien”, concluyó.