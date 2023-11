Negocio LGBT puertorriqueño recibe importante fondo para pequeños comerciantes

El negocio puertorriqueño Kweens Klub, ubicado en Santurce, fue seleccionado este sábado por Human Rights Campaign (HRC, por sus siglas en inglés) y Showtime para recibir el premio “Queer to Stay: An LGBTQ+ Business Preservation Initiative”.

Según HRC, la organización de derechos civiles LGBTQ+ más grande de Estados Unidos, este reconocimiento se otorga a pequeñas empresas que centran sus servicio en las personas LGBTQ+ de color, las mujeres y la comunidad transgénero.

El “Queer to Stay” garantiza que la entidad pueda mantener sus puertas abiertas y servir a la comunidad.

Kweens Klub es una discoteca LGBTQ+ dedicada a fomentar un espacio inclusivo y libre de juicios y prejuicios. Ampliamente conocido por sus espectáculos del transformismo, el club trabaja activamente para elevar y celebrar las voces de artistas LGBTQ+, al tiempo que prioriza la inclusión y la visibilidad en sus prácticas de contratación.

“Nuestra isla atraviesa un momento terrible en términos de políticas públicas: un grupo de legisladores de extrema derecha ha estado presentando proyectos legislativos que amenazan nuestras libertades y nuestras comunidades. Tener lugares como Kweens Klub con un personal 100% Queer y clientes de todos los sectores de nuestra sociedad y cultura es más que necesario. Debemos hacerles saber que existimos y que siempre hemos estado aquí. Somos parte fundamental del desarrollo económico y social de nuestro país”, dijo Christian Marcano, propietario de Kweens Klub.

De acuerdo con Puja Vohra, vicepresidenta ejecutiva de marketing de consumo de Paramount+ y Showtime, el proyecto busca, además, empoderar a todas las voces dentro de la comunidad LGBTQ+

“Estamos orgullosos de continuar invirtiendo en empresas LGBTQ+ en asociación con HRC por cuarto año”, dijo Vohra. “Además de apoyar financieramente una combinación diversa de establecimientos LGBTQ+ en todo el país, incluida una clínica, restaurantes, bares y tiendas, estamos ampliando el acceso a recursos para ayudar a mantener su huella necesaria y ampliar su impacto”, aseguró.

Los ganadores de este año de “Queer to Stay: An LGBTQ+ Business Preservation Initiative” incluyen a los siguientes: Alabama Extra Mile (Tuscaloosa, AL), Amaryllis Counseling (Greenville, SC), Anchor Health (Stamford, CT), Blaque/OUT Magazine (St. Petersburg, FL), dom+bomb (Spokane, WA), The Gender Doula (Los Angeles, CA), Jonathan Carver Moore (San Francisco, CA), Kweens Klub (San Juan, PR), The Lipstick Lounge (Nashville, TN), Manny’s (San Francisco, CA), The Space Salon (Fort Wayne, IN), Outbox (Brooklyn, NY), Pride Health Clinic (Omaha, NE), Prismatic Speech Services (Greensboro, NC), Queers Remodel PDX (Portland, OR), South Press (Knoxville, TN), Southern Utah Drag Stars (Hurricane, UT), Spill the Tea Cafe (Honolulu, HI), Stories Like Me (Pittsburgh, PA), Sugarwitch (St. Louis, MO), Sum of Us Festival (San Francisco, CA), Sway (Little Rock, AR), TenOrChops Entertainment (Ferris, TX), Water Bear Bar (Boise, ID) y Wunderbar (Syracuse, NY).

En junio de 2020, la iniciativa “Queer to Stay” lanzó los premios a 10 pequeñas empresas LGBTQ+ en todo Estados Unidos y abordó las dificultades financieras que enfrentaron durante el apogeo de la pandemia de COVID-19.