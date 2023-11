Comunidad en Naranjito busca ser independiente en servicios de agua y luz

La comunidad del sector El Cerro en el municipio de Naranjito está trabajando en una barriada junto con el artista puertorriqueño, Chemi Rosado Seijo, para lograr que aproximadamente diez casas tengan independencia energética, de agua y de suministros.

El proyecto llamado El Cerro: De la Metáfora a la Realidad será trabajado a través del Soros Arts Fellowship de $100,000 que recibió Rosado Seijo de la entidad Open Society Foundations. Desde el 2002 trabajó junto a la comunidad pintando casas, brindando talleres y creando conciencia y orgullo comunitario.

“En enero me invitaron a participar de esta beca que se trata sobre el medio ambiente, ecología, comunidad e identidad y se me ocurre automáticamente trabajar en El Cerro como agradecimiento. Gracias al proyecto en El Cerro yo he tenido una posibilidad de viajar y de compartir El Cerro en muchos lugares del mundo y hacer proyectos en otros lugares y El cerro siempre nos ha dado la bienvenida a todos los inventos que hacemos”, indicó el artista.

Como parte de la iniciativa, están trabajando con el Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez. También, poseen una colaboración con el Instituto Amanecer, grupo que se dedica a crear sistemas solares en barriadas y en lugares marginados del país.

“Ya se logró una junta comunitaria de El Cerro que es un gran logró y se comenzó ese plan de resiliencia que acá le decimos “cerriliencia” desde El Cerro para lograr que la comunidad no solo pueda reaccionar a eventos difíciles, sino que esté lista para estos eventos”, destacó Rosado Seijo.

Al enterarse los residentes que este proyecto lo estarán realizando en su comunidad se sienten privilegiados. Uno de los miembros del Comité Resiliencia Comunitaria, José Antonio Figueroa, abordó que “la comunidad tiene que empoderarse para que pueden resolver todas esas situaciones en términos de la necesidad, cuando tengamos catástrofes, cuando tengamos terremotos, emergencias de pandemia, estar preparados para resolver los problemas inmediatamente. No esperar que vengan a resolvernos los problemas sino que de antemano anticiparnos con soluciones”.

Rosado Seijo, agregó que necesitan mucha ayuda, todas las personas que puedan apoyarlos sea con conocimiento, en materiales o tecnología mencionó que son más que bienvenidos.