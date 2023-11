Segunda teniente cagüeña se destaca en el Ejército del Pacífico

Para la Segunda Teniente Krystal M. Hernández Rosario, oriunda del sector Bairoa en Caguas, no existen limitaciones, solo las que uno mismo se impone y así lo ha demostrado en su corta pero impresionante carrera en el Ejercito de los Estados Unidos, y quien ahora está a cargo de los recursos humanos del batallón 30 de Centro de Red y Comunicaciones en Hawái en el Comando 311th HHC del teatro del Pacifico.

En 2019, luego de completar un bachillerato en Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico (UPR), decidió hacer realidad su sueño de toda la vida y convertirse en una soldado del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Yo tuve el sueño de ser soldado, de entrar en la milicia, desde que tengo memoria y una vez me gradué, tomé la decisión. Me gradué de la UPR con un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad”, recordó Hernández Rosario mientras explicó que, al entrar a la milicia con estudios graduados tuvo la opción de entrar directamente a la academia de oficiales.

Suministrada

Sin embargo, como usualmente hace la segunda teniente, prefirió tomar el camino más empinado para lograr su meta. De esa manera, reflexionó, se convertiría en una verdadera líder.

“Preferí enlistarme porque yo quería realmente tener una experiencia táctica. Experiencia de lo que es el área de operaciones, el teatro de guerra, y quería aprender ese mundo primero antes de ser oficial. Antes de ser la persona que tomas las decisiones en una posición de liderato”, añadió.

A sus 27 años, esta ilustre joven cagueña ha acumulado una impresionante hoja de vida a través de su breve pero sustancial carrera militar.

El pasado 29 de septiembre Hernández Rosario logró comisionarse como oficial en el Ejército, graduándose de la Escuela de Oficiales del Ejército de los Estados Unidos en el Fuerte Moore, en el estado de Georgia. Ahora se prepara para ser oficial en artillería de defensa, área del Ejército donde actualmente existen menos de un 15 por ciento de mujeres sirviendo.

Igualmente, Hernández Rosario, quien es la primera mujer y el único miembro de su familia en unirse a las Fuerzas Armadas, también es egresada y figura como una oficial cualificada de la escuela en Asalto Aéreo del Ejército.

Como si fuera poco, en 2021 se convirtió en la primera mujer del único comando de comunicaciones y cibernético de la región del Indo-Pacífico en ganar la competencia del Mejor Guerrero (Best Warrior) a la edad de 25 años. La segunda teniente aseguró que su éxito como militar ha sido gracias al mismo nivel de oportunidades que el Ejército del Pacífico ofrece tanto a soldados mujeres como hombres.

“Yo me enlisté en 2020 y luego de terminar mi entrenamiento básico, mi primera asignación fue aquí en Hawái y el Ejército tiene una competencia a nivel del Army donde se escoge al mejor guerrero. Ese primer año acabé como la primera mujer que gana en el comando de comunicaciones del Pacifico”, recordó con orgullo.

“Competí tres veces en diferentes niveles y eso me ha abierto muchas puertas. Me ha permitido demostrar mis habilidades, darme a conocer, fui promovida a sargento, pude ir a diferentes escuelas como la de asalto aéreo y me dieron la oportunidad de seguir construyendo mi resume para cuando yo sometiera mi paquete para ser oficial y gracias a dios fui aceptada”, señaló.

“Best Warrior” es una competencia anual supervisada por el Departamento del Ejército de los Estados Unidos como un medio para identificar y reconocer a los soldados en activos, Operaciones Especiales, Guardia Nacional y componentes de reserva del Ejército de los Estados Unidos.

Hernández Rosario, quien dijo extrañar a familiares, amigos y en especial a su esposo Bryant, aseguró que con sus logros y servicio espera no solo honrar a su familia, sino inspirar a miles de mujeres que interesan una carrera en la milicia.

“Les quisiera decir a todas esas jóvenes que todo es posible, que todo ha sido posible gracias a esa red de apoyo de mi familia. Las exhorto a que vean esto como una oportunidad de cumplir sus sueños, de poder hacer una carrera del ejército o utilizarlo como una herramienta para completar sus estudios”, aseguró la joven militar.

“No tengan miedo de tomar ese paso porque, aunque somos una minoría de mujeres hispanas, sí hay oportunidades y todo lo que sueñen pueden lograrlo. El ejército ha sido una gran experiencia para mí”, aseguró a la vez que envió un agradecimiento a todos los soldados, veteranos y caídos, en este de recordación para aquellos que han servido en el Ejército de los Estados Unidos.