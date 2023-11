Jenniffer González afirma que su campaña a la gobernación no ha comenzado

La aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, aseguró este viernes que su campaña política todavía no ha comenzado oficialmente.

“Yo todavía no he radicado, yo todavía no he presentado mi equipo de trabajo, no he presentado mi equipo de comisionado residente, yo todavía no he empezado a presentar la mayoría de las propuestas que tengo, así que yo todavía no he empezado campaña”, dijo González Colón a preguntas de prensa.

La líder novoprogresista indicó que durante esta semana estará anunciando la radicación y, con eso, dejando saber quienes formaran parte de su equipo.

“Esta semana voy a anunciar la fecha, la semana no se ha acabado, así que voy a anunciar la fecha de esa radicación y las posteriores. Y eso para mí es cuando de verdad he empezado”, aseguró.

De igual manera, dijo que se ha dedicado a crear una “estructura electoral desde cero” y que ya cuenta con la mayoría de los funcionarios de colegios para el proceso de primaria de junio.

“Yo me he dedicado todo este tiempo a crear una estructura electoral desde cero. Ustedes vieron la actividad del pasado domingo, donde ya tenemos el ejército de las personas que van a estar levantando los endosos, ya nosotros tenemos la mayoría de los funcionarios de colegios para el proceso de primaria de junio, hay otra gente que se enfoca en el chijí y chijás, yo me enfoco en tener la gente que va a velar los votos y la gente que va a buscar los votos”, añadió.

Según González, todas las encuestas demuestran que es la que tiene probabilidades reales de retener para la colectividad la administración del gobierno de Puerto Rico.

“Si yo ganara la primaria, como en nombre de Dios espero que así sea, tendríamos casi un 18 por ciento de ventaja en la elección general contra el segundo partido. En el caso del gobernador cae en el margen de error de un 3 por ciento, o sea que podría perder la elección. Y eso también conlleva a que quien único puede garantizar el ganar Cámara y Senado, para poder hacer una obra de gobierno, es esta servidora”, sostuvo.

La comisionada residente adelantó que el domingo no participará de la radicación de candidatura del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, al cual respaldó durante una visita al Programa Vida, donde se le da servicios a los pacientes VIH-SIDA.